Samsung lanseaza Galaxy Note 8 cu S Pen si o camera foto revolutionara

In cadrul unui eveniment de presa organizat aseara la New York, Samsung Electronics, a lansat pe piata noua generatie de phablet Galaxy Note cu S Pen, modelul Galaxy Note 8 care aduce o serie de noutati comparativ cu generatia anterioara. Printre aceste noutati se numara un display curbat imens cu margini foarte subtiri, o camera duala principala pe spate cu stabilizare optica a imagini integrata in ambii senzori de 12MP, rezistenta la apa, un nou S Pen cu o si mai mare precizie de input si incarcare wireless a gadgetului.

Samsung lanseaza Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 masoara numai 8.6mm grosime, cantareste 195 de grame si este realizat in intregime din sticla si metal, avand astfel un design elegant, o estetica luxurianta.

Samsung Galaxy Note 8 este dotat cu un panou Super AMOLED Infinity Display de 6.3″ in diagonala ce beneficiaza de rezolutie Quad HD+ (2.960 x 1.440 px), este echipat cu procesoarele Exynos 9 sau Snapdragon 835 (depinde de regiunea unde este comercializat), cu o baterie integrata de 3.300 mAh, are 6GB memorie RAM si 64 / 128 / 256 GB spatiu intern.

Dispozitivul va fi disponibil in magazine din data de 15 septembrie, dar poate fi precomandat inca de astazi de la operatorii telecom locali sau de la magazinele de retail partenere producatorului sud coreean.

Galaxy Note 8 este disponibil in variante pe negru, albastru, gri si auriu, la un pret incepand de la 900 de euro, dar poate fi achizitionat si la abonament sau in rate.

Update: La eMAG este disponibil in variantele dual SIM de 64GB pe negru si auriu, la pretul de 4.499 lei.