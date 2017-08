Fanii Apple cred ca 1.000$ e un pret mare pentru iPhone 8 (Sondaj)

Specialistii de la Barclays si Fluent, au realizat de curand doua sondaje de opinie in randul celor care prefera brandul Apple cand vine vorba de telefoanele mobile, constatand ca doua treimi dintre cei intervievati cred ca posibilul pret de 1.000$ pe care producatorul american l-ar putea percepe pentru iPhone 8 este unul prea mare.

Cu toate acestea insa, in proportie de 79% dintre cei chestionati, au spus ca vor ramane fideli brandului Apple, acestia pregatindu-se sa achizitioneze un nou iPhone in urmatoarea perioada in timp ce doar 5% dintre ei vor lua in considerare achizitionarea unui smartphone cu Android in locul unui iPhone.

Conform datelor celor de la Barclays numai 18% dinre cei chestionati vor achizitiona un iPhone 8 dupa lansarea ce urmeaza sa aiba loc la inceputul lunii septembrie in timp ce specialistii de la Fluent, anunta ca, cei chestionati de ei, in proportie de 40% planuiesc sa achizitioneze noul model.

Desi mare parte dintre ei considera in continuare ca 1.000$ este un pret prea mare pentru un iPhone 8, 70% dintre acestia nu i-au in cosiderare migrarea catre un alt brand.