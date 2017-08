Sony Xperia XZ1 si Xperia XZ1 Compact in imagini

Sony Xperia XZ1

Mai sunt cateva zile pana la 31 August, ziua in care majoritatea producatorilor de telefoane mobile care participa in perioada 1 – 6 septembrie la IFA 2017, in Berlin, vor organiza evenimente de presa pentru a-si lansa noile modele de smartphone ce vor intra pe piata in a doua jumatate a acestui an.

Printre aceste telefoane se vor numara si modelele Sony Xperia XZ1 si Xperia XZ1 Compact, a caror design a fost dezvaluit la finalul acestei saptamani in mai multe postari pe Twitter.

Din punct de vedere estetic telefoanele arata cam la fel cu ceea ce stim inca din 2013 – 2014 cand vine vorba de designul telefoanelor Xperia, adica, acelasi design patratos si gros de care lumea s-a cam plictisit si pe care Sony se incapataneaza sa nu-l schimbe prea curand, desi vanzarile la nivel global sunt tot mai slabe.

In ceea ce priveste hardware-ul lui Xperia XZ1 acesta ar putea sosi cu un ecran Full HD de 5.2″ in diagonala, cu procesorul Snapdragon 835, 4GB memorie RAM si 64/128 GB memorie interna. De asemenea, va beneficia de o camera principala cu un singur senzor cei drept de 23MP intr-o perioada cand producatorii adopta camere duale, in timp ce in partea frontala se va afla o camera de 13MP. Bateria integrat din telefon va avea capacitatea undeva in jurul a 3.000 mAh, iar telefoanele vor rula, cel mai probabil, Android Nougat. Asta daca nu cumva Sony va incepe comercializarea lor spre finalul lunii octombrie, pentru a putea instala Android 8.0 Oreo pe ele.

Despre pretul lor se aude ca va fi unul foarte piperat atat pentru modelul standard – 650 Euro, cat si pentru modelul Xperia XZ Compact – 530 Euro.