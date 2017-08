Flanco anuleaza comenzile clientilor pe un produs listat eronat la pret redus cu 90%

In cadrul campaniei ‘Back to school‘ ce se desfasoara in acest moment pe perioada 28 august – 3 septembrie 2017, la Flanco, angajatii magazinului (varianta online a magazinului) au listat din greseala smartphone-ul Galaxy A3 (model 2017) in varianta de 16GB si pe auriu, la un pret redus cu 90%, astfel pretul la care aparea afisat pe site-ul magazinului de retail a fost de 149,99 lei, avand o reducere de 1.350 de lei. Pretul intreg al produsului fiind la data afisarii 1.499,99 lei.

Doman Eduard-Daniel, a observat eroarea de pe site-ul celor de la Flanco, astfel ca a plasat o comanda pentru achizitia lui la pretul listat eronat de magazin, dupa care le-a semnalat celor de la Flanco eroarea printr-o postare pe Facebook, in speranta ca acestia o vor corecta. Lucru care s-a si intamplat, insa nu inainte ca mai multi oameni sa plaseze comenzi pentru acest smartphone.

Intre timp, aflam ca toate comenzile plasate astazi pentru achizitia telefonului Galaxy A3 (model 2017) listat la pret redus cu pana la 90% au fost anulate si ca nimeni nu va primi acest produs la pretul la care a fost listat in mod eronat de angajatii sai, magazinul invocand prevederile art.17 din OG 99/2000 (r) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata:

“Buna ziua, In urma comenzii 36800876970 plasata pentru produsul SAMSUNG GALAXY A3 2017 4.7″ la pretul 149.99 RON va informam ca aceasta nu este confirmata si a fost anulata. Conform prev.art.17 din OG 99/2000 (r) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata „Este interzis oricarui comerciant sau ofere sau sa vanda produse in pierdere, prin vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie” si prev.art.1665 din Codul Civil care stipuleaza ca eroarea si pretul derizoriu constituie cauza nulitatii contractelor de vanzare-cumparare. De asemenea, va informam ca, in urma plasarii comenzii, ati primit prin email un mesaj automat, care confirma primirea comenzii si care, nu angajeaza o obligatie contractuala, aceasta urmand sa inceapa in momentul confirmarii comenzii. Conform sectiunii „Termeni si conditii” de la adresa https://www.flanco.ro/termeni-si-conditii: COMANDA: reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii SITE-ULUI de catre un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite Flanco intentia sa de a achizitiona PRODUSE si SERVICII de pe SITE CONTRACT: reprezinta o COMANDA confirmata de catre Flanco, prin care Flanco este de acord sa livreze CLIENTULUI PRODUSE si SERVICII, iar CLIENTUL este de acord sa efectueze plata acestora. ,” l-au informat angajatii magazinului prin email pe domnul Doman.

In trecut, o eroare similara aparuta in sistemul celor de la eMAG de exemplu, a dus la onorarea de catre magazin a cel putin un produs din fiecare comanda plasata de oameni pe magazinul lor online.

Ati mai intalnit astfel de probleme in retailul romanesc? Asteptam comentariile voastre pe acest subiect.