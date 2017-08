De ce ar trebui sa spui pas telefonului Galaxy Note 8 (5 motive)

Probabil ca ati aflat deja ca Samsung Electronics a lansat noua generatie de Galaxy Note cu S Pen, un gadget super misto plin de functii si caracteristici care, la finalul zilei, realizezi ca nu ai nevoie de ele.

Astazi, va voi oferi 5 motive pentru care nu va recomandam achizitia phabletului Galaxy Note 8:

1) Si voi incepe cu capacitatea bateriei ce este mai mica decat capacitatea bateriei de pe Galaxy S8 Plus, a carui pret este cu cel putin 800 lei mai mic. Galaxy Note 8 este echipat cu o baterie de 3.300 mAh, desi are acelasi procesor, acelasi accelerator grafic si un ecran putin mai mare ca cel de pe Galaxy S8 Plus (6.3″ fata de 6.2″ pe varian s8 plus), ceea ce inseamna ca va consuma ceva energie in plus, astfel ca si autonomia de functionare (durata) scade. Prin comparatie S8 Plus este dotat cu o baterie de 3.500 mAh.

2) Din experienta va spun (sunt posesor de Galaxy Note 4) ca de fiecare data cand utilizez telefonul Galaxy Note 4 evit sa scot S Pen-ul din slotul sau, si asta pentru ca activitatea mea nu necesita utilizarea unui instrument de mare precizie: nu pictez/desenez si nici nu iau notite cu ajutorul unui pix, astfel ca mi se pare inutil stylusul.

3) Pretul telefonului Galaxy Note 8 la precomanda este de 4.500 lei, cel al lui Galaxy S8 este undeva in jurul a 3.300 lei, iar cel al lui S8 Plus in jurul a 3.700 lei, desi toate trei au acelasi tip de procesor, memorie interna (i.e. 64GB) si un ecran cu rezolutie 1.440 pe 2.960 pixeli. De ce as cheltui pana la 800 lei in plus doar pentru a beneficia de un ecran mai mare, un S Pen si o camera duala cu stabilizare optica a imaginii pe ambii senzori, cand pot avea tot un produs Samsung cu specificatii similare dar la un pret mult mai mic? Pur si simplu nu se justifica cheltuirea unei sume considerabile (peste 180 de euro) doar pentru aceste diferente hardware, mai ales ca bateria nu ne va oferi 2-3 zile de utilizare, ci doar o singura zi si nici aceea garantata 100% de producator.

4) Galaxy Note 8 este un gadget construit in ideea de a fi utilizat cu ambele maini, insa de cele mai multe ori un telefon mobil necesita utilizarea cu o singura mana (efectuarea de apeluri telefonice), ceea ce face ca experienta de utilizare sa fie incomoda pentru utilizator la dimensiunile pe care le are un Note 8 in timp ce experienta de utilizare cu un Galaxy S8 este mult mai comoda datorita dimensiunilor sale mult mai reduse.

5) Nu uitati, ca avem si alternativa Apple iPhone 7S / iPhone 7S Plus / iPhone 8, telefoane ce urmeaza sa fie anuntate la inceputul lunii septembrie si pe care le vom vedea in curand si in oferta magazinelor retail si a operatorilor telecom din Romania.

Singurul motiv pentru care v-am sugera trecerea la Galaxy Note 8 e daca aveti suma respectiva la discretie, gadgetul fiind unul foarte performant dar nu cu mult mai mult decat un Galaxy S8 sau un S8 Plus produs tot de Samsung.