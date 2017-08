Fitbit Ionic, primul smartwatch al producatorului

Fitbit a lansat saptamana aceasta primul sau smartwatch dedicat zonei de fitness (monitorizarea miscarii si a activitatilor sportive), ce ofera o autonomie a baterie de cel putin 4 zile, este rezistenta la apa pana la o adancime de 50 de metri, este dotat cu GPS si poate stoca in jurul a 300 de melodii in memoria sa.

Avand la baza experienta companiei in domeniul mentinerii sanatatii, Fitbit Ionic are integrat si un senzor SpO2 pentru ca, in viitor, dispozitivul sa poata identifica şi boli precum apneea in somn. Mai mult, produsul vine echipat cu un sistem GPS de ultima generaţie, iar tehnologia avansata permite o monitorizare mai precisa a pulsului. Ionic are o memorie de stocare de 2.5 GB, transmite in timp real cele mai importante notificari primite pe telefonul mobil si are o gama variata de aplicatii native si fete pentru ceas disponibile in Fitbit App Gallery. Durata de viata a bateriei intre incarcari este de peste 4 zile, produsul fiind compatibil cu cele mai importante sisteme de operare, iOS, Android si Windows Phone. Fitbit Ionic are si o rezistenta la apa de pana la 50 metri.

“Inca de acum 10 ani, odata cu lansarea primelor bratari inteligente Fitbit, am impus un ritm rapid in dezvoltarea si inovarea categoriei de accesorii inteligente pentru sport si miscare; si am oferit produse ce ajuta in prezent milioane de consumatori din intreaga lume sa duca o viata mult mai sanatoasa. Fitbit Ionic este un produs unic. In primul rand, este o platforma dedicata sanatatii şi activitatii sportive care combina experienţa personalizata a fiecarui purtator, cu informatii mult mai detaliate, bazandu-se pe cea mai avansata tehnologie dezvoltata pana acum. Putem spune ca, odata cu lansarea Fitbit Ionic, dam startul unei adevarate revolutii in monitorizarea starii de sanatate a fiecaruia dintre noi, acum si in viitor,” a declarat James Park, co-fondator si CEO Fitbit.

Fitbit Ionic este un ceas inteligent ce poate fi folosit cu succes atat de sportivii amatori, cat si de cei de performanţa. Cu un design elegant si o interfaţa intuitiva, ceasul transmite in timp real si toate notificarilele importante primite pe telefonul mobil.

Antrenamente video alaturi de Fitbit Coach: Cu Fitbit Ionic poti vizualiza, direct pe ecranul ceasului inteligent, antrenamente video adaptate in functie de informatiile introduse in platforma de fiecare utilizator. Din 2018, clientii Fitbit Ionic se vor bucura si de sesiuni audio de coaching, realizate de antrenori profesionisti, cu rolul de a creste rezistenta si viteza din timpul antrenamentelor fizice.

Din 2018, clientii Fitbit Ionic se vor bucura si de sesiuni audio de coaching, realizate de antrenori profesionisti, cu rolul de a creste rezistenta si viteza din timpul antrenamentelor fizice. Partenerul ideal pentru alergat : Fitbit Ionic inregistreaza distanta parcursa si rezultatele fiecarei sesiuni de alergare cu ajutorul sistemului GPS integrat. Totodata, inregistrarea se poate opri atunci cand se face o pauza scurta, aceasta pornind automat din momentul in care utilizatorul incepe sa alerge din nou.

Perfect pentru inotatori : Fiind un produs rezistent la apa (pana la 50 metri), Fitbit Ionic monitorizeaza in timp real rezultatele obtinute de inotator, cum ar fi numarul de bazine parcurse, durata exerciţiului şi numarul de calorii arse.

Sistem GPS de ultima generaţie : Cu un design unic şi cu o tehnologie performanta, Fitbit Ionic ofera cea mai buna conexiune GPS. Utilizatorii işi pot lasa telefonul mobil acasa şi pot vizualiza direct pe ecranul ceasului inteligent harta traseului parcurs, altitudinea inregistrata la urcare sau etapele din timpul alergarii.

O tehnologie avansata pentru masurarea pulsului cardiac : Ionic are un sistem avansat de monitorizare a pulsului, cu o acurateţe imbunatatita pentru masurarea exercitiilor realizate la o intensitate crescuta, precum cycling, ridicarea de greutati sau folosirea unei biciclete eliptice. Cu ajutorul acestei noi tehnologii, informatii precum numarul de calorii consumate sau pulsul sunt monitorizate mult mai atent.

Noua tehnologie a senzorilor : Fitbit Ionic are integrat si un senzor SpO2, ce estimeaza nivelul de oxigen din sange. Prin aceasta noua tehnologie, produsul va putea, in viitor, sa monitorizeze si alti indicatori importanti pentru sanatate, precum apneea in somn sau fibrilatia atriala.

Ramai motivat cu ajutorul melodiilor preferate : Fitbit Ionic are si o memorie de stocare de 2.5 GB, permitand memorarea a pana la 300 de melodii, fara sa mai fie nevoie de telefonul mobil. Ceasul se poate conecta automat la castile wireless Fitbit Flyer, sau orice alt dispozitiv cu sistem Bluetooth preferat de utilizator.

Notificari de care chiar ai nevoie : Fiind un ceas inteligent, utilizatorii de Fitbit Ionic pot vizualiza apelurile şi mesajele primite, alaturi de urmatoarele intalniri din calendar. Ceasul arata in timp real si alertele primite din aplicatiile des folosite pe telefonul mobil, precum Facebook, Gmail, Instagram, Slack, Snapchat si multe altele.

O durata a bateriei de peste 4 zile: In funcţie de intensitatea folosirii ceasului, durata bateriei Fitbit Ionic este de peste 4 zile intre doua incarcari.

Alaturi de aceste noi caracteristici, Ionic integreaza şi toate celelalte functionalitati extrem de utile şi de apreciate de catre utilizatorii produselor Fitbit precum masurarea pasilor si a distantei parcurse, a numarului de trepe urcate, a stagiilor de somn sau al nivelului general de fitness (estimat de VO2 Max).

Fitbit + adidas

In 2018, in parteneriat cu adidas, se va lansa un dispozitiv Fitbit Ionic ediţie limitata, alaturi de programe de antrenament dedicate. Aceasta colaborare va ajuta milioane de utilizatori din lumea intreaga, de la pasionatii de mişcare la sportivii de toate nivelurile, sa atinga performanţe mai bune şi totodata sa se simta mai bine.

Personalizeaza-ti propriul Fitbit Ionic

Fitbit Ionic vine cu propriul sistem de operare, Fitbit OS, ce va fi constant actualizat pentru a oferi utilizatorilor sai functionalitati noi. Cu noul Fitbit App Gallery, posesorii ceasului se vor bucura de o multitudine de aplicatii si de fete pentru ceas, putand alege informatiile ce conteaza cel mai mult pentru ei

Ceasul are o gama variata de aplicatii pentru sanatate si masurarea activitatilor fizice, dezvoltate special pentru Fitbit Ionic. Printre cele mai importante se numara Fitbit Coach, Relax sau Timer. Alte aplicaţii des folosite sunt: Vremea, realizata in parteneriat AccuWeather, sau Strava, una dintre cele mai indragite reţele sociale pentru sportivii din intreaga lume. In viitorul apropriat, posesorii Fitbit Ionic se vor bucura şi de alte aplicatii precum Flipboard, Game Golf, Nest şi Surfline, alaturi de fete pentru ceas create de comunitatea de dezvoltatori Fitbit.

Tool-uri pentru dezvoltatori şi beneficii

Incepand cu luna septembrie, dezvoltatorii ce doresc sa realizeze aplicaţii şi fete pentru Fitbit Ionic vor putea accesa platforma SDK, alaturi de tool-urile dedicate din cadrul comunitatii online Fitbit Studio.

Avand la baza o platforma avansata, procesul de dezvoltare va fi unul rapid. Prin folosirea tehnologiilor JavaScript şi Scalable Vector Graphics (SVG), dezvoltatorii vor putea realiza, intr-un timp scurt, aplicaţii şi fete complexe. Odata aprobate, acestea vor putea fi accesate fie de comunitatea globala de utilizatori Fitbit Ionic, fie doar de familie si prieteni. Aplicatiile astfel create vor functiona, simultan, pe toate cele trei sisteme de operare cu care Fitbit Ionic este compatibil: iOS, Android şi Windows Phone.

De asemenea, platforma va putea fi folosita si de companiile interesate de dezvoltarea unor programe de sanatate si wellness, putand cu ajutorul tehnologiei Fitbit sa implementeze proiecte dedicate clientilor sau angajatilor lor.

Fitbit Ionic este un ceas dezvoltat integral in cadrul companiei, ceea ce il face sa fie un produs foarte uşor, cu un design ergonomic si cu o gama variata de accesorii practice.

Cel mai avansat design: Folosind tehnologia nano-molding, carcasa ceasului permite ca sistemul GPS sa fie bine recepţionat atat in orasele aglomerate, cat si in zonele izolate.

Gandit sa reziste : Materialele folosite pentru realizarea Fitbit Ionic asigura produsului o perioada indelungata de folosire.

Afişaj uşor de citit : Produsul are un ecran de sticla, color si tactil, cu o grafica clara si o luminozitate amplificata. Astfel, Fitbit Ionic permite citirea informatiilor afisate pe ecran atat la lumina puternica a soarelui, cat si in zone mai intunecate.

Accesorii elegante: Fitbit Ionic are o gama variata de accesorii, bratarile sunt interschimbabile si reflecta stiluri diferite, de la Sport, pana la Classic. Mai mult, bratarile din piele Horween pot transforma ceasul Fitbit Ionic intr-un accesoriu elegant, potrivit atat pentru ţinutele office, cat si pentru serile in oras cu prietenii.

Smartwatch-ul Fitbit Ionic va fi disponibil si in Romania incepand cu luna octombrie, insa se pot plasa precomenzi inca de luna aceasta, pe siteul producatorului.