Pretul telefonului LG Q6 in Romania

Vara aceasta LG Electronics a introdu o noua gama de telefoane mobile sub seria Q, din care face parte LG Q8 si LG Q6, un model conceput pentru consumatorii care isi doresc un dispozitiv ce ofera tehnologia varfurilor de gama de la LG la un pret exceptional. Q6 imparte acelasi ADN cu premiatul model G6, primul smartphone LG cu ecran FullVision. Prin intermediul acestuia din urma, LG poate oferi un ecran mare pe un telefon ce poate fi confortabil folosit cu o singura mana, una dintre provocarile majore ale design-ului de smartphone-uri din acest deceniu.

LG Q6 este intaiul smartphone lansat din gama Q, ambaland cele mai dorite inovatii ale telefonului premium LG G6 intr-o carcasa zvelta, remarcabila, scoasa in evidenta de ecranul FullVision cu rama minimizata de 5.5″. Familia Q6 consta in modelele Q6+, Q6 si Q6α. Din punct de vedere al memoriei si capacitatii de stocare, cele trei variante se adeseaza unor utilizatori diferiti: modelul Q6+ are 4 GB de RAM si 64 GB de ROM, modelul de baza Q6 ofera 3 GB de RAM si 32 GB stocare, iar accesibilul model Q6α are 2 GB de RAM si 16 GB de ROM.

Dupa cum era de asteptat, LG Q6 continua traditia excelentei LG in domeniul opticii. Smartphone-ul incorporeaza o camera foto selfie cu un unghi larg de 100°, ce permite pasionatilor de fotografie sa includa un grup mare de prieteni intr-o singura poza, fara efort. Interfata LG UX 6.0 a fost imbunatatita, profitand din plin de formatul 18:9 al ecranului FullVision.

Durabilitatea este o alta functie-cheie a acestui smartphone. Cadrul sau de metal este construit din aluminiu de serie 7000 – un aliaj rezistent, folosit curent in industrii precum cea aerospatiala si marina – cu colturi rotunjite, pentru a disipa energia de impact in cazul scaparii pe jos. Dispozitivul este supus exigentului regim LG de peste douazeci de teste, inclusiv de rezistenta la caldura, penetrare si socuri, conditii chiar mai riguroase decat protocoalele internationale de testare. Acumulatorul acestui telefon este si el supus unui proces extra-dur de testare, mult mai riguros decat standardele internationale.

O alta aditie la convenabilitatea pentru utilizatori este functia proprie Face Recognition de la LG, care permite proprietarului sa deblocheze modelul Q6 mai rapid si mai simplu decat alte tehnologii de recunoastere faciala disponibile in prezent.

“Modelul LG Q6 este o combinatie de functii premium, performanta de top si pret accesibil, de o maxima importanta pentru noi cand privim modul in care consumatorii din toata lumea folosesc smartphone-ul. Seria Q reprezinta modul nostru de a aduce experiente superbe si esenta gamelor premium ale LG in mainile si buzunarele cat mai multor consumatori,” a declarat Juno Cho, presedinte al LG Electronics Mobile Communications Company.

LG Q6 va fi disponibil in Romania incepand cu data de 1 Septembrie la toti operatorii de telefonie mobila. Pretul sau recomandat este de sub 200 de euro, insa il veti putea gasi la abonament si mai ieftin, dar alaturi de un contract pe 2 ani de zile.

Specificatii-cheie: