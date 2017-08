LG Electronics anunta V30 la targul IFA2017, in Berlin

Nicio surpriza din partea celor de la LG Electronics astazi. Asa cum era de asteptat producatorul sud coreean a anuntat la Berlin lansarea noilor telefoane din seria V: LG V30 si V30+ (Plus). Noile modele beneficiaza de un design premium cu un profil mai ingust pentru un grip mai confortabil, de doua ecrane (unul fiind o premiera mondiala prin panoul sau OLED cu tehnologie FullVision), un sistem de camera duala pe spate a carui apertura f/1.6 reprezinta o premiera in industria mobila si suficienta putere de procesare pentru orice sarcini ii dai sa execute.

LG Electronics anunta V30, in variante standard si plus:

LG V30 / V30+ este echipat cu un panoul OLED de 6″ in diagonala cu tehnologie FullVision, rezolutie Quad HD+ (1.440 x 2.880 pixeli) si o densitate de 538ppi. Telefonul vine cu chipsetul Snapdragon 835 cu procesor octa-core, incarcare rapida Quick Charge 3.0, 4GB memorie RAM si 64 / 128 GB memorie interna in functie de model.

Sistemul de camera duala de pe spate vine cu un senzor de 16MP standard + unul de 13MP cu unghi larg, in timp ce frontal are montata o camera de 5MP pentru selfies. Telefonul vine cu modul Cine Video care permite editarea videoclipurilor la fel ca un profesionist, multumita functiilor Cine Effect si Point Zoom.

La cei 7.3mm grosime si numai 158 de grame, LG V30 este cel mai usor si mai subtire smartphone din categoria modelelor echipate cu un ecran de 6 inci. De asemenea, dispune de o baterie de 3.300 mAh.

LG Electronics va incepe comercializarea telefoanelor V30 din 21 septembrie (in Coreea de Sud), urmand apoi sa ajunga si in Europa, inclusiv in Romania, in variante pe culorile Aurora Black (negru), Cloud Silver (argintiu), Moroccan Blue (albastru inchis) si Lavender Violet (violet).