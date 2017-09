Acer lanseaza Chromebook CB515-1HT si CB515-1H la IFA2017

Acer a anuntat un nou model din seria Chromebook 15, distinsa cu numeroase premii. Noul dispozitiv este singurul Chromebook de pe piata cu un ecran de 15,6 inci si dispune de un design elegant, cu o constructie din aluminiu, si de o autonomie extinsa, de pana la 12 ore.

Pe langa ecranul generos Full HD IPS, disponibil in varianta tactila si standard, noul Acer Chromebook 15 (CB515-1H/1HT) ofera performante solide si o autonomie de pana la 12 ore, ce permite utilizarea computerului pe durata intregii zile pentru consumul de media, ca si pentru jocuri si diverse aplicatii.

„Ecranul urias al noului Acer Chromebook 15 este un festin vizual”, a declarat James Lin, General Manager, Commercial & Detachable Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. „Veti fi captivati de filme, aplicatii, jocuri si navigare web, iar ecranul spectaculos face o pereche perfecta cu eleganta constructiei din aluminiu, ca si cu performanta, silentiozitatea si autonomia de pana la 12 ore. Chromebook 15 duce mai departe traditia Acer de a furniza cele mai inovatoare echipamente Chromebook din lume, in cea mai diversa gama de dimensiuni.”

La lansare, Chromebook 15 va oferi suport pentru aplicatii Android prin Google Play Store, astfel incat clientii vor beneficia de acces la peste doua milioane de aplicatii Android, pentru a se distra, pentru a savura continuturi multimedia si pentru a fi tot timpul conectati.

Ecranul generos si stralucitor este completat de difuzoare si o camera web HD

Ecranul spectaculos de 15,6 inci le da utilizatorilor posibilitatea de a se bucura de navigarea pe internet, de a juca jocuri si a urmari filme, si, de asemenea, stimuleaza productivitatea oferind mai mult spatiu pentru aplicatii si taburi multiple. Ecranul Full HD are o rezolutie de 1920 x 1080 pixeli ce reda imagini clare si vibrante.

Experienta vizuala este completata de doua difuzoare full-size orientate in sus, ce pot reda continut audio de inalta definitie si un interval amplu de frecvente si intensitati de volum. Tastatura full-size si touchpadul generos sunt confortabile si le ofera utilizatorilor mai multa libertate la navigarea pe internet.

Camera web HD are un camp vizual larg, de 88 de grade, gratie caruia conversatiile video de acasa sau de la serviciu pot include mai multi participanti. De asemenea, sunetul si imaginea sunt clare si fara distorsiuni, datorita microfonului incorporat, respectiv a gamei dinamice extinse (high dynamic range).

Autonomie de top si design silentios, fara ventilatoare

Noul Acer Chromebook 15 ofera o autonomie de top in acest segment, de pana la 12 ore, astfel ca poate fi utilizat la munca sau la scoala, pentru streaming sau pentru distractie, pe durata intregii zile. Designul fara ventilatoare face ca functionarea sa fie silentioasa, perfect pentru lucrul in spatii comune precum o camera de acasa, biblioteca sau cafenele.

Ultima generatie de procesoare Intel Celeron cu doua nuclee si Intel Pentium cu patru nuclee asigura performante exceptionale in lucrul cu aplicatiile si la navigarea pe internet. Diversele versiuni ale Chromebook 15 vor dispune de 32 GB sau 64 GB de spatiu de stocare eMMC, ca si de 4 GB sau 8 GB de memorie RAM.

Design elegant, subtire, din aluminiu

Designul elegant si modern al noului Chromebook 15 iese in evidenta prin folosirea aluminiului pe spatele ecranului si in zona de sprijin a palmelor, pentru o senzatie placuta la atingere si confort la utilizarea tastaturii; de asemenea, acest design face ca noul model sa fie mai subtire si mai usor decat generatiile anterioare. Chromebook 15 are o tastatura iluminata, ce permite o flexibilitate sporita in utilizare, si cantareste 1,72 kg, avand dimensiunile 378 x 256 x 18,9 mm.

Fiti permanent conectat prin Wi-Fi si porturi USB 3.1 Gen 1 Type-C

Acer Chromebook 15 ofera o conexiune rapida la internet cu tehnologia Intel Wireless-AC (802.11ac) 2×2 MIMO. Utilizatorii se pot bucura de cel mai rapid mod de a transfera date, a face streaming video si de a conecta un monitor extern, prin cele doua porturi USB 3.1 Gen 1 Type-C. De asemenea, computerul poate fi incarcat de la retea prin adaptorul USB Type-C. Chromebook 15 se poate conecta la alte dispozitive periferice prin Bluetooth 4.2, doua porturi USB 3.0, un port HDMI si o mufa comuna pentru casti si microfon extern. Cititorul de carduri SD este compatibil cu carduri SDXC de pana la 128 GB, perfecte pentru transferul si stocarea de fisiere mari.

Mai multi utilizatori, mai usor de administrat

Acer Chromebook 15 ofera suport pentru mai multi utilizatori, pentru siguranta stocarii datelor. Membrii familiei pot folosi impreuna acelasi computer logandu-se cu conturile lor unice pentru a fi siguri ca proiectele, conturile de Gmail si celelalte informatii sunt in siguranta, chiar daca notebook-ul este deteriorat sau furat. Stocarea datelor in cloud, in Google Drive, protejeaza fisierele, documentele si fotografiile si ofera siguranta ca aveti intotdeauna cea mai recenta versiune.

Pret si disponibilitate

Acer Chromebook 15 va fi disponibil in varianta cu ecran tactil (CB515-1HT) sau standard (CB515-1H). Din luna octombrie va incepe sa fie comercializat in regiunea EMEA, la preturi incepand de la 499 de euro.