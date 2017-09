Asus lanseaza noua gama de laptopuri Zenbook, Vivobook si o casca Mixed Reality #IFA2017

Vicepreședintele ASUS, Eric Chen, a urcat pe scena evenimentului de presă The Edge of Beyond de la IFA 2017 Berlin, dezvăluind casca ASUS Windows Mixed Reality, ZenBook Flip 14 și ZenBook Flip 15. Pe scenă au mai fost expuse produsele ZenBook Flip S și VivoBook Flip 14, precum și cele mai noi laptopuri din seriile ZenBook și VivoBook, ce împing mai departe granițele designului, pentru a oferi cea mai evoluată și rafinată experiență de utilizare.

“Devotamentul și ambiția noastră pentru a crea incredibilul sunt ușor de observat în noua linie de laptopuri 2-în-1 și sunt încântat să mă întorc la IFA pentru a le prezenta consumatorilor europeni. Sunt, de asemenea, încântat de colaborarea noastră cu Microsoft și de faptul că suntem în prima linie a tehnologiei cu casca de realitate virtuală ASUS Windows Mixed Reality, ce le permite utilizatorilor să exploreze lumile reale și virtuale așa cum nu au mai făcut-o până acum,” a declarat domnul Chen.

Casca ASUS Windows Mixed Reality este construită pe baza tehnologiei Microsoft și le aduce utilizatorilor o lume reală și o experiență virtuală imersivă, lăsându-i să vadă mediul într-o manieră complet nouă și să exploreze noi lumi, ce pun la încercare imaginația. Casca beneficiază de un design elegant cu desene 3D și este construită din materiale confortabile și ușoare.

Colaborarea dintre ASUS și Microsoft Corp. pentru casca ASUS Windows Reality Mixed Reality subliniază parteneriatul puternic și angajamentul acestora de a crea tehnologii inovatoare și de a le oferi utilizatorilor experiențe de înaltă calitate.

“Suntem încântați de colaborarea noastră cu ASUS pentru casca Windows Mixed Reality, ce pune în valoare un conținut uimitor, într-un dispozitiv accesibil și ușor de instalat.” a declarat Peter Han, vicepreședinte, Partner Devices and Solutions, Microsoft. “Windows Mixed Reality, împreună cu designul și materialele ASUS, oferă o experiență distractivă și confortabilă, permițându-le consumatorilor să obțină mai mult și să-și lase imaginația să evadeze. “

Alături de casca ASUS Windows Mixed Reality, produsele prezentate pe scenă includ: ZenBook Flip 14, cel mai ușor portabil 2-în-1 din lume cu grafică discretă; ZenBook Flip 15, un laptop 2-în-1 cu ecran 4K UHD și grafică NVIDIA GeForce GTX1050 pentru jocuri; ZenBook Flip S, cel mai subțire laptop convertibil din lume și VivoBook Flip 14, un laptop convertibil cu design NanoEdge ce oferă un ecran de 14 inci într-o carcasă similară ca dimensiuni cu cea a unui laptop tradițional de 13 inci.

La evenimentul de presă The Edge of Beyond, ASUS a introdus, de asemenea, noi linii de monitoare și echipamente de rețea, incluzând RT-AC86U, un router Wi-Fi din clasa AC2900 ce oferă viteze extreme și acoperire largă; RT-AX88U, primul router ASUS cu noua generație Wi-Fi 802.11ax pentru viteze de până la 5952Mbps și monitoarele premiate iF Award, Designo Curve MX38VC și Designo Curve MX32VQ, cu diagonale de 37,5 inci și 31,5 inci, și design superb, inspirat de cadranul solar.

Toate produsele prezentate vor fi expuse la ASUS Sales & Media Lounge din Berliner Freiheit, în perioada 1-2 septembrie și 4-5 septembrie 2017, între orele 9.00 – 19.00. Vizitatorii IFA 2017 sunt invitați să experimenteze cele noi produse ASUS.

Casca ASUS Windows Mixed Reality

Casca ASUS Windows Mixed Reality dispune de inovatoarea tehnologie Microsoft, pentru a le aduce utilizatorilor experiențele imersive din lumea reală și cea virtuală. Aceasta oferă un design unic, cu un model cu poligoane 3D și efecte lucioase. Cântărind sub 400 de grame și dispunând de materiale antibacteriene și un design echilibrat, ce reduce presiunea asupra nasului și a feței, ASUS Windows Mixed Reality este modernă și confortabilă atunci când este purtată pe perioade lungi, permițându-le utilizatorilor să se bucure mai mult timp de o experiență imersivă. Casca ASUS Windows Mixed Reality beneficiază de monitorizarea din interior cu două camere de urmărire integrate cu urmărirea poziției pe șase axe – 6DoF (six-degrees-of-freedom). Spre deosebire de alte căști, ASUS Windows Mixed Reality nu are nevoie de senzori externi și software adițional, facilitând instalarea inițială și pornirea rapidă a dispozitivului.

ZenBook Flip 14

ZenBook Flip 14 (UX461) este cel mai subțire laptop 2-în-1 din lume cu grafică performantă. Având numai 13,9 mm în grosime și o greutate de 1,4Kg, ZenBook Flip 14 dispune de un ecran ce se poate roti la 360 de grade și are suport pentru ASUS Pen, devenind un instrument de creație oriunde ați călători. Având cele mai noi procesoare Intel Core i7 quad-core, din a opta generație, grafică NVIDIA GeForce MX150, 16GB memorie RAM, SSD de 512GB pe PCIe x4 și un sistem audio Harman Kardon, ZenBook Flip 14 poate îndeplini rapid orice sarcină. Ecranul NanoEdge Full HD cu diagonala de 14 inci are o ramă atât de subțire, încât dimensiunile exterioare ale carcasei sunt aceleași cu cele ale laptopurilor tradiționale de 13 inci. Cu până la 13 ore autonomie, utilizatorii se vor putea bucura de creativitatea lor și de sarcinile productive pe durata întregii zile.

ZenBook Flip 14 dispune de Windows 10 și este echipat cu un senzor de amprente pentru autentificarea sigură și rapidă, printr-o atingere, cu ajutorul Windows Hello. ZenBook Flip 14 este disponibil în două culori stilate: auriu și gri.

ZenBook Flip 15

ZenBook Flip 15 (UX561) este un laptop 2-în-1, puternic și versatil, cu un design complet nou, ce le oferă utilizatorilor avantajele unui ecran de 15,6 inci, ce se poate roti la 360 de grade. ZenBook Flip 15 este cel mai puternic model ZenBook Flip creat vreodată, dispunând de procesoarele Intel Core i7 din a opta generație și de până la 16GB de memorie RAM DDR4 2400MHz, pentru a furniza performanțe de două ori mai rapide față de modelul precedent.

Mai mult, ZenBook Flip 15 beneficiază de grafica NVIDIA GTX1050, hard diskuri de până la 2TB și SSD-uri de 512GB, porturi USB-C cu Thunderbolt 3 și un sistem audio Harman Kardon cu patru difuzoare. Uimitorul ecran NanoEdge 4K UHD sau Full HD (în funcție de versiune) are un unghi larg de vizualizare de 178° și suport pentru stylus, ZenBook Flip 15 fiind laptopul perfect pentru design și activitățile creative. ZenBook Flip 15 este disponibil în două culori: gri fumuriu și argintiu.

ZenBook Flip S

ASUS ZenBook Flip S (UX370) este cel mai subțire și cel mai ușor laptop convertibil din lume, cu o grosime de numai 10,9 mm și o greutate de 1,1 Kg. Acesta combină eleganța sofisticată cu versatilitatea ecranului ce se poate roti la 360°, dispunând totodată de o balama inovatoare ErgoLift 360° cu mecanism de acționare dual, ce poate ridica și înclina tastatura într-o poziție perfectă pentru scris, atunci când ecranul este poziționat la un unghi mai mare de 135°. Un sistem de răcire complet nou, cu ventilatoare din polimeri LPC (liquid-crystal-polymer), cu pale de numai 0,3 mm, menține temperatura portabilului la un nivel confortabil. Ecranele NanoEdge multitouch, cu rezoluție de până la 4K UHD, suportă stylus activ, oferind imagini uimitoare și o interacțiune intuitivă.

ZenBook Flip S are unul dintre cei mai mici senzori pentru amprente, măsurând numai 16 x 3,6 mm, pentru autentificare instantanee, printr-o singură atingere, prin intermediul Windows Hello, atât în modul laptop, cât și în modul tabletă.

VivoBook Flip 14

ASUS VivoBook Flip 14 (TP401) este un laptop convertibil de 14 inci, ce poate funcționa în modul laptop, stand, cort și tabletă, sau oricum altfel între aceste moduri. Conceput pentru oamenii aflați în mișcare, VivoBook Flip are o grosime de numai 15,4mm și o greutate de doar 1,5kg. Având un design NanoEdge ce a permis montarea unui display Full HD de 14 inci într-o carcasă de dimensiuni similare unui portabil de 13 inci, VivoBook Flip 14 oferă un raport ecran/corp de 74,3 și o suprafață de afișare mai mare, pentru o imagine mai imersivă. Un procesor Intel Core i7 din a șaptea generație furnizează putere și performanță eficientă energetic, iar un design inteligent, fără ventilatoare menține zgomotul la un nivel redus, chiar și atunci când se află în sarcină, permițându-le utilizatorilor să facă prezentări sau să urmărească filme fără a fi distrași. Suportul pentru ASUS Pen permite interactivitatea intuitivă.

ZenBook 13

Noul ZenBook 13 (UX331) este un notebook elegant de 13 inci, cu suprafețe asemănătoare cristalului și un design modern și sofisticat, ce îl plasează într-o clasă proprie. Conceput pentru portabilitate, ZenBook 13 are o grosime de 13,9mm și o greutate de numai 1,12 Kg. Ecranul touchscreen, 4K UHD NanoEdge, cu ramă foarte subțire, a permis construcția unei carcase mai compacte decât cea a laptopurilor obișnuite de 13 inci. Acest model ultraușor este cel mai subțire laptop din lume cu grafică de înaltă performanță NVIDIA GeForce MX150, oferind puterea necesară pentru orice fel de sarcină grafică, cum ar fi editarea de fotografii și clipuri, vizionarea de filme și rularea celor mai noi jocuri. Motorizat de cele mai recente procesoare Intel Core i7 din generația a opta, ce pot fi tactate până la 3,7 GHz atunci când este necesar și având până la 16GB memorie RAM și SSD-uri de 1TB, ZenBook 13 nu va lăsa niciodată utilizatorii să aștepte.

ZenBook 3 Deluxe

ZenBook 3 Deluxe (UX490) este cel mai ușor laptop de 14 inci ce le oferă utilizatorilor echilibrul perfect între portabilitate și productivitate. Acesta are o grosime de 12,9 mm și o greutate de 1,1 Kg, totul într-o carcasă compactă ce găzduiește un ecran NanoEdge de 14 inci, cu ramă foarte subțire. ZenBook 3 Deluxe a fost actualizat cu cele mai noi procesoare Intel Core i7 quad-core, din generația a opta, oferind acum și mai multă performanță. Portabilul dispune, de asemenea, de până la 16GB de memorie RAM LPDDR3 2133MHz și SSD-uri rapide de 1TB, cea mai mare capacitate disponibilă pentru un laptop. Capacitățile de extensie sunt oferite de două porturi USB-C cu Thunderbolt 3 pentru transferuri de date de până la 40Gbps, suport dual pentru ecrane externe 4K UHD și alimentare.

VivoBook S14

VivoBook S14 (S410) este un laptop stilat de 14 inci, ușor și subțire, cu un profil de 18,8mm și o greutate de 1,3 Kg, perfect pentru cei aflați tot timpul în mișcare. Finisajele în culorile auriu glaciar și gri stelar oferă un aspect stilat, iar ecranul NanoEdge cu ramă de subțire de 7,8 mm furnizează o arie mai mare de vizualizare și o imagine mai imersivă. VivoBook S14 este motorizat de cea de a opta generație de procesoare Intel Core i7-8550U cu 16GB memorie RAM DDR4 și grafică NVIDIA GeForce MX150.

ASUS RT-AC86U

ASUS RT-AC86U este un router puternic din clasa AC2900, ce oferă viteze extreme și o acoperire largă, lucru care-l face alegerea ideală pentru gaming. RT-AC86U este construit să ofere viteze ultrarapide prin utilizarea Wi-Fi dual-band 802.11ac, potențate de tehnologia NitroQAM. Impresionanta lățime de bandă AC2900 și tehnologia MU-MIMO îl recomandă pentru casele moderne cu mai multe dispozitive, în timp ce antenele de înaltă performanță și RangeBoost înlătură punctele moarte, fără semnal Wi-Fi.

Pasionații de gaming vor aprecia performanța dublă oferită de RT-AC86U cu Adaptive QoS ce prioritizează traficul jocurilor și acceleratorul WTFast încorporat, care optimizează conexiunea la serverele de gaming din lumea întreagă. RT-AC86U încoporează ASUS AiProtection, motorizat de Trend Micro Smart Home Network, primul serviciu de securitate, de nivel comercial, pentru rețelele de acasă, ce oferă mai multă liniște jucătorilor. AiProtection este o soluție de securitate, gratuită, ce protejează fiecare dispozitiv conectat la rețea, incluzând dispozitivele IoT.

ASUS RT-AX88U

RT-AX88U este primul router ASUS cu noua generație Wi-Fi 802.11ax, suportând viteze combinate de până la 5952Mbps – 1148Mbps în banda de 2.4GHz și 4804Mbps în banda de 5GHz. Având o combinație revoluționară între OFDMA și MU-MIMO, tehnologia 802.11ax furnizează un flux de date de patru ori mai rapid ca 802.11ac pentru dispozitivele conectate în mediile aglomerate, în timp ce crește capacitatea rețelei și eficiența.

ASUS RT-AX88U suportă simultan mai multe transferuri de date ca routerele 802.11ac MU-MIMO, permițându-le mai multor dispozitive să aibă acces rapid la rețea, în același timp, fără să aștepte unul după altul, fiind alegerea perfectă pentru casele cu un număr tot mai mare de dispozitive conectate. RT-AX88U utilizează tehnologia TWT pentru a reduce comunicațiile ce nu sunt necesare cu dispozitivele 802.11ax, reducând puterea consumată și îmbunătățind autonomia bateriilor dispozitivelor conectate.

Designo Curve MX38VC și MX32VQ

Designo Curve MX38VC este un monitor lat, cu diagonală de 37,5 inci, rezoluție QHD+ (3840 x 1600) și aspect 21:9. Designo Curve MX32VQ are un panou de 31,5 inci, rezoluție WQHD (2560 x 1440) și aspect 16:9. Câștigătoare ale premiilor iF 2017 pentru design, monitoarele Designo Curve MX38VC și MX32VQ au o construcție inspirată de cadranul solar și un panou rafinat, curbat, fără ramă, ce oferă detalii uimitoare și culori vii.

Designo Curve MX38VC și MX32VQ dispun de tehnologia audio ASUS SonicMaster, dezvoltată în parteneriat cu Harman Kardon și au opțiuni de conectivitate extinse, incluzând DisplayPort, două porturi HDMI, USB-C (doar MX38VC) și intrare audio PC, pentru a suporta o gamă largă de dispozitive. Fiecare monitor ale lumini Halo Lighting Base sincronizate, cu ieșire audio, control intuitiv pentru volum și taste de control pentru iluminatul LED.

Utilizatorii pot conecta chiar și un smartphone cu Bluetooth sau o tabletă la Designo Curve MX38VC și se pot bucura de muzica favorită. Designo Curve MX38VC și MX32VQ suportă ASUS GamePlus și Adaptive-Sync pentru a livra o experiență de gaming extraordinară, cu efecte vizuale fluide.