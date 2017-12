Evolio X-Fit Pro Review – Monitorizarea activitatii la un pret accesibil

Evolio X-Fit Pro Review.

Prezent de aproape 10 ani de zile pe piata din Romania, brandul Evolio, le ofera romanilor acces la tehnologia moderna la preturi accesibile. Si, cum in aceasta perioada sunt la moda gadgeturile de tip wearable, saptamana aceasta avem in teste o bratara de fitness smart: Evolio X-Fit Pro, un model cu aspect minimalist rezistent la apa care vine echipat cu senzori de miscare si puls printre altele.

Asadar, in minutele urmatoare va propunem sa parcurgem impreuna review-ul acestui gadget.

Design

Beneficiind de un design minimalist compus din doua parti: cureaua siliconata (material confortabil pe incheietura mainii) + partea smart (componente electronice), bratara de fitness Evolio X-Fit Pro este disponibila pe mai multe culori: pe negru, pe rosu, bleumarin, turcoaz si violet, pentru ca, posesorul bratarii, sa o poata utiliza indiferent de activitatea sa zilnica (concediu, servici, practicand un anumit sport, etc). Bratara smart X-Fit Pro masoara 20 mm x 13.7 mm x 148 mm si cantareste numai 21,6 grame. De asemenea, lungimea curelei cauciucate este ajustabila (intre 14.5 cm si pana la 19.5 cm), astfel ca poate fi utilizata atat de catre cei cu incheieturi ale mainii mai groase, cat si de cei cu incheieturi ale mainii mai subitiri.

Bratara de fitness Evolio X-Fit Pro este certificata IP67 ceea ce inseamna ca este dotata cu un anumit nivel de rezistenta la apa, si anume: poate rezista pana la 30 de minute scufundata in apa, astfel ca puteti face baie cu ea (desigur in limita in care apa este curata si nu amestecata cu diferite substante care pot sau nu afecta partea electronica a bratarii).

Hardware si Baterie

X-Fit Pro este dotata cu un display OLED cu rezolutie 96 x 32 pixeli ce masoara 0.86 inci, ecran cu care utilizatorul poate interactiona prin intermediul butonului tactil amplasat in vecinatatea displayului (vezi foto mai sus — ecranul nu este tactil). Bratara dispune de 84 K memorie interna pe care se poate stoca informatii precum numarul pasilor, numarul caloriilor arse, numarul batailor inimii etc, are 42 K memorie RAM si procesorul C201.

Bratara este dotata cu Bluetooth 4.0 astfel ca e compatibila cu mai toate telefoanele actuale, dispune de o baterie Litiu-polimer a carei capacitati de 50 mAh ofera pana la 14 zile in modul standby, intre 3 si 4 zile de utilizare normala (conectata la un smartphone) si poate fi incarcata prin portul USB inclus (nu necesita cablu USB, ci se conecteaza direct partea smart la un calculator, laptop sau alt dispozitiv cu porturi USB care permit transferul de energie). Incarcarea bateriei pana la 100% se efectueaza in ceva mai mult de o ora.

Software

Evolio X-Fit Pro este compatibila cu telefoanele care ruleaza iOS (versiunea 7.0 sau una mai recenta) si Android (versiunea 4.3 sau una mai actuala). Practic, poate fi utilizata impreuna cu orice telefon echipat cu Bluetooth 4.0 care ruleaza iOS si/sau Android, iar pentru a conecta bratara cu un astfel de smartphone va trebui sa descarcati aplicatia X-Fit Pro de pe App Store sau Google Play store, aplicatie prin intermediul careia se pot seta obiective ori se pot stoca informatii despre activitatea zilnica.

Cu aceasta bratara se poate efectua apeluri telefonice, dar numai prin intermediul telefonului. Cu ajutorul ei mai poate fi controlata camera foto sau pot fi schimbate melodiile din telefon. De asemenea, afiseaza notificari de tip SMS, social media, alarma sau afiseaza dupa cum spuneam si mai devreme numarul pasilor efectuati, numarul batailor inimii, numarul caloriilor arse, nivelul bateriei si data, ce poate fi sincronizata de pe telefon. Bratara mai beneficiaza si de un sistem de notificari prin vibratii.

Concluzie

Avand un pret redus la 109 lei in aceasta perioada a anuluit si un design destul de discret si placut bratara de fitness smart Evolio X-Fit Pro reprezinta o optiune buna pentru cei ce nu dispun de un buget care sa le permita achizitionarea unei bratari premium sau a unui smartwatch, deoarece reprezinta o solutie ieftina de monitorizare a conditiei fizice, a somnului ori a pulsului. Faptul ca permite incarcare prin port USB fara a necesita un cablu aditional, ca este rezistenta la apa si beneficiaza de un ecran OLED o face sa fie cu atat mai interesanta la acest pret.

Bratara poate fi achizitionata din magazinele fizice Evolio din toata tara, dar o puteti cumpara si de pe magazinul lor online, ori de la unul din magazinele de retail partenere brandului Evolio. Bratara X-Fit Pro, in varianta pe negru, este chiar cu 10 lei mai ieftina la eMAG, doar 99 lei.