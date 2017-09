Lansarea telefoanelor iPhone va avea loc in noul sediu Apple, pe 12 septembrie

E oficial! Apple a anuntat data la care va lansa pe piata noua generatii de iPhone care va revolutiona (*sau nu) designul telefoanelor companiei americane.

Pe data de 12 septembrie (Martea viitoare), Apple va sustine o conferinta de presa in noul sau campus. Evenimentul are loc in amfiteatrul Steve Jobs, o cladire aflata in noul campus Apple Park special construita pentru astfel de evenimente de prezentare si lansare de produse.

In cadrul evenimentului compania americana va lansa pe piata noile telefoane iPhone 7S si 7S Plus (considerate un upgrade pentru telefoanele de anul trecut), precum si modelul iPhone 8, ce pare a fi mai mult un prototip la care Apple inca lucreaza si pe care il vor prezenta ca fiind punctul de plecare al noilor generatii de iPhone in materie de design si functionalitate, deoarece acest model nu va mai dispune de acel buton fizic Home, astfel ca Apple poate integra un display mult mai mare intr-o carcasa cu margini extrem de subtiri, dar si noi tehnologii precum cea pentru realitatea augmentata sau senzorul de amprente, sa ii spunem invizibil (sub ecranul telefonului), care va aduce o cu totul noua experienta de blocare si deblocare a viitoarelor telefoane Apple.

De asemenea, odata cu lansarea noilor telefoane Apple iPhone, compania va anunta si noua versiune de iOS cu care acestea vor fi livrate catre clienti si, ne asteptam, sa avem parte si de cateva surprize.

Asadar, Marti, 12 septembrie, aflam care sunt noutatile software si hardware pe care Apple le va anunta si, totodata, vom afla daca cei de la Apple mai sunt in stare sa inoveze dat fiind faptul ca producatorul a fost acuzat in repetate randuri de catre fanii sai, ca de la disparitia vizionarului Steve Jobs, Apple, nu este in stare sa lanseaza gadgeturi unice pe piata, ci redeseneaza ceea ce au deja in portofoliu.