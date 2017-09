Sony anunta telefoanele Xperia XZ1, XZ1 Compact si XA1 Plus #IFA2017

In cadrul unui eveniment cu presa organizat la IFA 2017, in Berlin, Sony a anuntat lansarea pe piata a noilor sale telefoane Xperia. Noile modele din aceasta gama sunt Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact si Xperia XA1 Plus. Daca primele doua modele Xperia XZ1 ruleaza Android 8.0 Oreo, modelul XA1 Plus ruleaza Nougat.

Sony Xperia XZ1 este modelul principal si este dotat cu un ecran Triluminos de numai 5.2″ cu rezolutie Full HD, astfel ca este mult mai compact ca oricare model flagship 2017 al competitorilor. Telefonule dispune de o rama metalica si panouri fata/spate din sticla Gorilla Glass 5, astfel ca telefonul este rezistent la apa si praf. Modelul XZ1 compact dispune de un ecran de 4.6″ si rezolutie HD.

Ambele modele XZ1 vin echipate cu procesorul Snapdragon 835, 4GB memorie RAM, o baterie de 2.700 mAh (cam mica capacitatea), si camere foto cu senzori de 19MP pe spate, 13MP frontal.

Xperia XA1 Plus este echipat cu un ecran de 5.5″ si rezolutie Full HD, este dotat cu procesorul octa-core pe 64-bit Mediatek Helio P20, cu 4GB memorie RAM si 32GB spatiu intern. De asemenea, dispune de o baterie de 3.430 mAh si camere foto de 23MP pe spate, 18MP frontal.

Toate cele trei modele de smartphone Sony Xperia vor fi disponibile global incepand cu a doua jumatate a acestei luni, inclusiv in Romania.