Evolio X-Watch M Review – Smartwatch de buget, cu propriul slot SIM

Evolio X-Watch M Review

Piata ceasurilor inteligente este in continua crestere in ultimii ani si asta deoarece oamenii gasesc acest tip de gadgeturi utile atat din punct de vedere estetic (un smartwatch poate accesoriza tinuta posesorului), cat si din punct de vedere al functiilor sale. Mai mult, noile generatii de astfel de ceasuri includ, pe langa functiile smart (un standard al acestor wearables) chiar si un slot SIM, microfon si difuzor cum e cazul modelului Evolio X-Watch M, pe care l-am testat in ultimele zile. Un smartwatch ce nu necesita neaparat conectarea/sincronizarea lui cu un smartphone pentru a putea prelua / efectua apeluri telefonice, primi sau trimite mesaje de tip SMS.

Despre acest smartwatch vom detalia in minutele urmatoare.

Design

X-Watch M are o estetica sport placuta (poate fi purtat ca accesoriu la tinutele casual sau sport), dispune de un cadran ce include un panou IPS circular cu rezolutie 240 x 240 pixeli care permite comenzi tactile, iar carcasa lui solida este realizata din materiale de calitate. Smartwatch-ul dispune de o bratara cauciucata, astfel ca atunci cand este purtat pe incheietura mainii, ii ofera utilizatorului o senzatie placuta. Disponibil numai in varianta pe negru, X-Watch M masoara 57.4 mm x 45.6 mm, are o grosime de 13.8 mm si cantareste 56 grame. Acest model beneficiaza de o constructie robusta, avand o carcasa ce rezista la anumite socuri mecanice.

Hardware

Evolio X-Watch M este dotat cu procesorul Mediatek MT6261D, cu conectivitate Bluetooth 4.0, slot SIM (2G), slot micro SD care suporta carduri de pana la 32GB, port micro USB prin care se poate incarca bateria de 320 mAh a smartwatch-ului. Apropo de bateria, ea ofera intre 2 si 3 zile de utilizare la o incarcare full, dar numai in functie de frecventa cu care este utilizat in retelele de telefonie mobila si a numarului de notificari pe care utilizatorul ii permite sa le afiseze pe ecran. Se poate restrictiona primirea anumitor notificari ale aplicatiilor si/sau serviciilor de pe mobil. Incarcarea acestei baterii se efectueaza in aproximativ o ora si jumatate.

X-Watch M mai dispune de gyroscope, pedometru si senzor de monitorizare a somnului, pe langa microfonul inclus, difuzor si un sistem de vibratie care alaturi de slotul SIM ii permite utilizatorului sa efectueze apeluri telefonice prin intermediul ceasului fara a necesita conexiunea cu un smartphone. Practic, smartwatch-ul poate fi utilizat si ca telefon mobil desi poate fi conectat la un telefon la nevoie, dispunand de asemenea si de functia hands-free.

Software

Ceasul X-Watch M ruleaza propriul sistem de operare — MTK Nucleus, care include o serie de fete de ceas dintre care utilizatorul poate alege si seta pe cea preferata cu usurinta, prin comenzi tactile.

Sistemul de operare ofera functii precum setare alarmei pentru trezire, sau una care sa alerteze posesorul atunci cand acesta petrece prea mult timp sezand pe scaun (poti seta sa te avertizeze sa te ridici la un anumit interval de timp), dispune Calendar, Cronometru, aplicatia pentru apelare/preluare apeluri telefonice, functie de citire si expediere SMS-uri, dispune de un Music player (prin care poti asculta muzica stocata pe un micro SD card) si o aplicatie care permite monitorizarea somnului.

De asemenea, ceasul poate afisa notificari de pe email, de pe Facebook, Twitter, WhatsApp sau Skype, si include optiunea de reminder a apelurilor pierdute, reminder ce poate fi semnalat acustic sau pe baza vibratiei.

Ceasul poate masura numarul pasilor efectuati, poate masura distanta parcursa, mai poate afisa viteza de deplasare si numarul caloriilor arse in timpul miscarii.

Concluzie

X-Watch este un smartwatch modern accesibil ca pret care, pe langa functiile standard smart cu care vin dotate aceste gadgeturi, ceasul mai permite utilizarea sa independent de smartphone deoarece are propriul sau slot SIM. In plus, ai in permanenta la incheietura mainii muzica ta preferata, el fiind echipat cu difuzor si slot micro SD care permite adaugarea de carduri de memorie de pana la 32GB.

Gadgetul poate fi achizitionat din magazinele fizice ale Televoice Group (compania care detine brandul Evolio) din toata tara, dar poate fi comandat si online de pe siteul sau, ori de la partenerii retail ai producatorului la un pret incepand de la 99 lei in aceasta perioada a anului.