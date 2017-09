Pretul telefonului Xiaomi Mi A1 (Android One)

Saptamana aceasta producatorul chinez Xiaomi a lansat un nou smartphone in parteneriat cu Google sub proiectul Android One denumit Xiaomi Mi A1, model ce dispune de hardware de nivel mediu si un pret de doar 200 de euro conform anuntului facut de companie.

Construit in colaborare cu cei de la Google special pentru pietele emergente Xiaomi Mi A1 dispune de un display LCD de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Full HD, este echipat cu procesorul Snapdragon 625, are 4GB memorie RAM si 64 GB spatiu intern.

Telefonul dispune de senzor de amprente, de o baterie cu capacitatea de 3.080 mAh si port USB-C pentru incarcarea rapida a acesteia. Fiind un smartphone lansat sub proiectul Android One, acesta ruleaza o versiune stock (curata) de Android, si nu obisnuitul MIUI ROM customizat al producatorului chinez.

Xiaomi Mi A1, la fel ca varful de gama Xiaomi Mi 6, dispune de o camera duala pe spate cu dual blit, 2X zoom optic si de un design metalic superb.

Pretul telefonului Xiaomi Mi A1

Interesant e ca producatoul Chinez a ales din start sa ofere acest model de smartphone pietei romanesti, astfel ca, el, va fi disponibil din 12 septembrie in Romania, in variante pe culorile: Auriu, Roz si Negru la un pret incepand de la 200 de Euro.

sursa foto: mi.com