Pretul telefonului Galaxy Note 8 in Romania

Cu o saptamana inainte de IFA 2017, la New York, Samsung Electronics a lansat pe piata noul Note 8 cu S Pen, care, spre deosebire de modelele anterioare si oricare alt smartphone disponibil in acest moment in comert, beneficiaza de o camera principala duala avand stabilizare optica a imaginii pe ambii senzori, ceva ce doar Samsung ofera la aceasta ora.

Desi am putea spune ca Galaxy Note 8 este un Galaxy S8+ usor mai mare, diferentele sunt facute de accesoriul stylus, de capacitatea bateriei, a ecranului care este cu 0.1″ mai mare in diagonala, software-ul special optimizat pentru experienta de utilizare prin intermediul S Pen-ului si, bineinteles, camera foto cu doi senzori de 12MP fiecare de pe spate.

Samsung Galaxy Note 8 este dotat cu un panou Super AMOLED Infinity Display de 6.3″ in diagonala ce beneficiaza de rezolutie Quad HD+ (2.960 x 1.440 px), este echipat cu procesoarele Exynos 9 sau Snapdragon 835 (depinde de regiunea unde este comercializat), cu o baterie integrata de 3.300 mAh, are 6GB memorie RAM si 64 / 128 / 256 GB spatiu intern. Pe langa toate acestea phabletul dispune de rezistenta la apa si praf, incarcare rapida prin portul USB-C, dispune de jack 3.5mm si de incarcare wireless.

Pretul telefonului Galaxy Note 8

Samsung Romania va incepe comercializarea phabletului din data de 15 septembrie, cand va intra in oferta operatorilor telecom de unde il veti putea achizitiona la abonament sau la pret intreg: 4.499 lei. De asemenea, poate fi achizitionat de la partenerii retail ai producatorului sud-coreean.

Noi, va recomandam, magazinul eMAG, de unde il puteti primi incepand cu data de 15 septembrie alaturi de un Samsung Dex oferit cadou de producator celor care precomanda telefonul Note 8 pana pe data de 14 septembrie.

(Cei interesati de testarea produsului inainte de a il achizitiona, o pot face prin programul Orange Smartphone Tester).