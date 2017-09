Xiaomi anunta Mi Note 3, un Mi 6 cu 6GB RAM si display de 5.5″

Tot in cadrul evenimentului ce a avut loc astazi de dimineata in Beijing, China, pe langa lansarea telefonului Mi Mix 2, Xiaomi, a mai lansat si modelul de smartphone Mi Note 3, care la origine este de fapt un Mi 6 mai mare, ecranul sau masurand 5.5″ fata de doar 5.15″ pe Mi 6.

Xiaomi anunta Mi Note 3

Realizat din sticla curbata (fata/spate) cu o rama metalica, telefonul se pozitioneaza deasupra modelelor Mi A1 si Mi 5X si este echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon 660, dispune de 6GB memorie RAM, 64 / 128 GB ROM (spatiu intern) si are o baterie de 3.500 mAh.

In plus, modelul Xiaomi Mi Note 3 este dotat cu doua difuzoare stereo, cu o camera principala duala cu senzori de 12MP si 2x zoom optic + stabilizare optica a imaginii in 4 axe, in timp ce frontal este dotat cu o camera de 16MP cu software pe baza de inteligenta articiala care adapteaza imaginea in asa fel incat utilizatorul sa arate cat mai bine in poze.

De asemenea, Mi Note 3 mai dispune de un port UBS-C, de NFC, un senzor pentru amprente integrat sub sticla si functia de deblocare pe baza indetificarii fetei posesorului.

Pretul telefonului Xiaomi Mi Note 3 porneste de la 320 de Euro in varinta pe negru si poate ajunge pana la 380 Euro in varianta pe albastru.

