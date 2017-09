Xiaomi lanseaza Mi Mix 2, creat din ceramica, metal, sticla si cu CPU Snapdragon 835

Xiaomi demonstreaza inca o data ca se poate ridica la nivelul producatorilor de top din industrie prin lansarea noului Mi Mix 2 cu carcasa realizata din ceramica curbata, rama metalica (aluminiu) si un display din sticla ce masoara 6″ cu margini aproape inexistente.

Xiaomi lanseaza Mi Mix 2

Ecranul telefonului Mi Mix 2 masoara exact 5.99″ dispune de rezolutie Full HD+ (2.160 x 1.080 pixeli) avand un aspect ratio de 18:9. Comparativ cu prima generatie de Mi Mix, acest model are “barbia” cu pana la 12% mai mica in dimensiune, iar stratul de sticla care protejeaza display-ul este curbata pe margini.

Telefonul este echipat cu procesorul Snapdragon 835 si va fi disponibil in variante cu 6GB + 64 / 128 / 256 GB ROM (memorie interna) si 8GB RAM + 128GB ROM pe care producatorul chinez o numeste Mi Mix 2 Special Edition, avand o carcasa unibody din ceramica. De asemenea, dispune de o baterie de 3.400 mAh si incarcare rapida Quick Charge 3.0 si camere foto de 12MP cu senzor Sony IMX386 si stabilizare optica a imaginii in 4 axe pe spate, respectiv o camera de 5MP frontal.

Mi Mix 2 ruleaza rom-ul customizat MIUI 9 bazat pe platforma Android, versiunea Nougat si este disponibil deja in Asia in variante pe alb sau pe negru (editia speciala) si doar pe negru in varianta standard.

Pretul modelului cel mai slab echipat, si anume Mi Mix 2 cu 6GB RAM + 64GB ROM costa 420 de euro si poate ajunge pana la 700 de Euro in varianta editie speciala.

