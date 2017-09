Xiaomi lanseaza Mi Notebook Pro, cu procesor Intel Coffee Lake

Gigantul chinez Xiaomi, a anuntat astazi la Beijing lansarea mai multor gadgeturi printre are si laptopul Mi Notebook Pro. Laptop-ul este disponibil in culoare Dary Gray (argintiu). O caracteristica foarte importanta a lui Mi Notebook Pro este senzorul de amprenta pe care acesta il are. De asemenea, senzorul este compatibil cu Windows Hello, serviciul prin care iti poti accesa device-urile care folosesc Windows 10. Laptop-ul este construit dintr-un aliaj de magneziu si are integrate boxe Harman Infinity. In plus, dispun de tehnologia Dolby Atmos, ce ii ofera utilizatorului o experienta audio mai buna.

Noua jucarie a celor de la Xiaomi, vine cu un display protejat de un strat de sticla Corning Gorilla Glass si masoara in diagonala 15.6 inci. Laptop-ul vine cu doua variante de procesoar quad-core. Prima varianta este echipata cu un i7 din generatia a 8 a (Coffee Lake — cu pana la 40% mai puternice ca generatia a 7-a), iar a doua varianta are un chipset Intel i5. Mi Notebook Pro beneficiaza de o placa video dedicata NVIDIA GeForce MX150. Varianta laptop-ului cu procesor i7, are 16GB memorie RAM si un SSD de 256GB. Laptopul dispune de nu mai putin de 7 porturi/sloturi: doua de tip USB Type-C, un port HDMI, doua port-uri USB Type-A si un slot de card. De asemenea, dispune de conexiune WI-FI de tip a/b/g/n/ac si are o greutate de 1.95kg.

Tastatura sa iluminata backlit este cu 19% mai mare ca cea a unui Apple Macbook Pro, anunta producatorul.

Din punct de vedere al pretului, Xiaomi va comercializa varianta cu i7 si 16GB RAM la un pret de 4.125 LEI, iar cea cu CPU i5 si 8GB RAM la un pret de 3.770 LEI.