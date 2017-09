Apple anunta Watch 3 Celular (propriul slot SIM)

In cadrul evenimentului ce a avut loc astazi in noul Apple Park din California, producatorul american a lansat pe piata primul Apple Watch 3 Celular care beneficiaza de propriul slot SIM, ceea ce inseamna ca veti putea efectua apeluri telefonice in timp ce iesiti la alergat, plecati la munca sau la scoala fara a necesita conectarea la un iPhone.

Noul Apple Watch 3 Celular are aceleasi dimensiuni ca si generatia anterioara Apple Watch dar dispune de un nou proceosor dual-core care il face sa fie cu pana la 70% mai rapid si pentru prima data de la lansarea primului ceas inteligent Apple, Siri are si voce, poate raspunde vocal direct de la incheietura mainii.

Mai mult, ceasul este compatibil si poate fi utilizat impreuna cu castile Air Pods, astfel ca puteti streamui muzica direct prin intermediul ceasului fara a necesita sincronizarea cu un iPhone.

Apple Watch 3 Celular va fi disponibil in mai multe variante inclusiv intr-o varianta din ceramica pe gri mat si variante metalice auri, arginti si space gray (gri inchis) alaturi de noi bratari sport, silicon si piele.

Pretul noului smartwatch Apple este 399$ si va fi disponibil incepand din 22 septembrie 2017.