Peste aproximativ 7 ore va avea loc una dintre cele mai asteptate conferinte de presa Apple din ultimii ani, aceasta deoarece pentru prima data de la disparitia regretatului vizionar Steve Jobs, producatorul american va lansa un gadget ce pare a fi inovativ din mai multe puncte de vedere.

Apple lanseaza telefoanele iPhone X, iPhone 8 si iPhone 8 Plus

iPhone X sau iPhone Edition va fi primul model de smartphone Apple ce integreaza un panoul OLED cu margini foarte subtiri, tehnologie 3D pentru realitatea augmentata cu senzor 3D care va aduce un nou mod de comunicare prin intermediul aplicatiei Message denumita Animoji, o camera foto principala cu doua lentile (ambele cu stabilizare optica a imaginii la fel ca pe Galaxy Note 8) capabila sa filmeze in format 4K, o noua metoda de blocare/deblocare a telefonului prin intermediul recunoasterii fetei (Face ID) care sa inlocuiasca vechiul Touch ID, deoarece butonul fizic Home va disparea de pe noul model a carui lansare reprezinta sarbatorirea a 10 ani de la debutul primului iPhone in 2007.

Cu toata aceasta noua tehnologie integrata iPhone X va avea si un pret pe masura, conform zvonurilor aparute in presa de peste ocean.

Editia aniversara de iPhone va integra noul chipset A11, va dispune de incarcare wireless asta pentru ca spatele telefonului este realizat in intregime din sticla.

Pe langa modelul iPhone X (iPhone Edition), Apple mai pregateste modelele iPhone 8 si iPhone 8 Plus, care nu vor fi altceva decat doua telefoane cu panouri LCD care sa inlocuiasca iPhone 7 si 7 Plus din 2016.

De asemenea, in cadrul evenimentului ce va avea loc in jurul orei 19:00 (ora Romaniei) in noul centru Apple Park, compania ar putea anunta si Watch 3 cu propriul slot SIM 4G, o noua pereche de casti AirPods si un Apple TV 4K.

Care este produsul de care sunteti cel mai interesat inainte de lansarea noilor gadgeturi Apple pe piata?