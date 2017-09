Apple a anuntat astazi lansarea a trei modele de iPhone printre care se numara asa cum era de asteptat si modelul aniversar iPhone X (Ten in lb engleza = zece, 10 ani de la debutul primului iPhone in 2007).

Telefonul aduce ca noutate primul ecran OLED pe un iPhone, ecran ce masoara 5.8″ in diagonala si dispune de o rezolutie la fel de ciudata ca si precedentele telefoane: 2.436 x 1.125 pixeli, avand o densitate a pixelilor de 548 pixeli per inch. Acest display este denumit de Apple — Super Retina Display.

iPhone X este echipat cu un nou sistem de camera frontala compus dintr-o camera cu infra rosu, un blit denumit Flood Illuminator pentru iluminarea fetei in intuneric, camera frontala propriu-zisa si proiector in puncte. Tot acest sistem dispune de softwareul Face ID, care are ca scop inlocuirea Touch ID-ului. Camera frontala dispune de un senzor de 7MP cu tehnologie TrueDepth.

Camera principala duala de pe spate este echipata cu doi senzori de 12MP (unghi larg apertura f/1.8 + lentila telefoto f/2.4) avand stabilizare optica a imagini pe ambii senzori ai camerei si un blit Quad LED (patru tonuri).

Echipat cu noul chipset A11 Bionic, iPhone X are o baterie a carei autonomie ofera pana la doua ore in plus de functionare comparativ cu cea de pe iPhone 7. Cu toate acestea Apple nu dezvaluie capacitatea bateriei (mAh).

Telefonul beneficiaza de o carcasa din sticla rezistenta la apa si praf cu cel mai mare grad de rezistenta la socuri mecanice din industrie, anunta Apple. De asemenea, dispune de doua difuzoare stereo, 4G LTE Advanced, Bluetooth 5.0, port lightning, incarcare rapida, precum si incarcare wireless (incarcatorul wireless este comercializat separat).

Pretul telefonului iPhone X si data disponibilitatii lui

Apple va incepe sa primeasca precomenzi pentru noul iPhone incepand din data de 27 octombrie, iar livrarile incep pe data de 3 noiembrie, anunta producatorul.

Pretul telefonului iPhone X incepe de la 999$ in varianta cu 64GB memorie interna ceea ce se traduce printr-un pret de cel putin 1.000 de Euro in Romania. Pretul variantei cu 256GB nu a fost anuntat in conferinta transmisa in direct pe internet, insa vom actualiza acest articol cu detalii.

O companie din Los Angeles ofera si o varianta a lui iPhone X mult mai scumpa placata cu aur sau platina.

