Deblocarea telefonului iPhone X, o mare problema pentru Apple?!?

Ieri, 12 septembrie, a avut loc lansarea noilor telefoane iPhone X, iPhone 8 si iPhone 8 Plus, iar in cadrul sesiunii de demo a deblocarii telefonului iPhone X (care nu mai dispune de un buton Home cu functia Touch ID de deblocare) prin intermediul tehnologiei denumite Face ID prezentate de Craig Federeghi (vice presedintele divizie de Inginerie Software in cadrul Apple), o lume intreaga a vazut cum Federighi in tentativa sa de a debloca gadgetul prin scanarea fetei esueaza lamentabil exclamand “Ho, ho, hoooou!” in timp ce gesturile de stergere a obrajilor ii tradeaza nervozitatea si agitatia de pe urma esuari deblocarii telefonului.

Insa ce nu s-a observat pe transmisia in direct a evenimentului Apple, e ca Federighi schimba telefonul cu un altul de pe masa dupa ce realizeaza ca deblocare nu se poate face “simplu“, in mod “natural” si “fara niciun efort“, ca sa il citam pe Phil Schiller (vice presedinte global marketing in cadrul Apple) din transmisia directa de ieri.

Functia de detectare a fetei este disponibila de cativa ani pe terminalele cu Android si deja e recunoscuta in industria mobila pentru instabilitatea sa din varii motive:

deblocarea prin intermediul scanarii fetei nu e nicidecum o miscare naturala deoarece telefonul iti blocheaza campul vizual atunci cand telefonul este ridicat in fata ochilor pentru a putea scana fata/ochii proprietarului;

sistemul (cel putin pe Android) poate fi pacalit in unele cazuri cu fotografii ale prorpietarului pentru a debloca terminalul;

are un procentaj destul de ridicat de esuare a deblocarii gadgetului prin scanarea fetei, si lista cu probleme poate continua.

Chiar daca acest demo reusea din prima si fara niciun fel de problema, tot exista o problema cu software-ul acestei functii denumite Face ID, si anume ca, telefonul iPhone X, nu se deblocheaza doar prin simpla aducere a terminalului in fata ochilor, ci dupa scanarea fetei si recunoasterea proprietarului mai trebuie atins ecranul cu degetul printr-o glisare de tip swipe de la stanga spre dreapta, in partea de jos a ecranului (acolo unde ar fi trebuit sa fie butonul Home).

Problema relocarii senzorului de amprenta Touch ID dupa disparitia butonului fizic Home (Acasa) a tot fost dezbatuta de analistii din piata cu luni de zile inainte ca Apple sa anunte iPhone X, cu toate acestea compania a americana a decis sa renunte la Touch ID deoarece relocarea lui pe spatele telefonului sau pe partile laterale nu pare viabila pentru Apple, iar integrarea sa in ecranul telefonului pare o sarcina imposibila la aceasta data chiar si pentru inginerii de la Apple.

Desigur ca, in timp, acest software poate fi perfectionat de catre cei de la Apple, dar ridica o intrebare:

Oare, tehnologia aceasta de recunoastere a fetei pentru deblocarea telefoanelor, se poate ridica macar la nivelul de eficienta pe care o avea functia Touch ID (pe baza de amprente)?

Voi ce credeti despre Face ID?