Lansarea telefoanelor Google Pixel 2, ar putea avea loc pe 4 Octombrie

La inceputul acestei saptamani au fost lansate pe piata noile telefoane Apple iPhone, in carul unui eveniment de presa ce a avut loc in interiorul noului campus Apple, iar, acum, ca a trecut si aceasta lansare mai ramane sa aflam ce va lansa Google Inc pentru a ne forma o parere despre cel mai bun smartphone din 2017, un titlu la care aspira an de an toti marii giganti ai industriei mobile.

Lansarea telefoanelor Google Pixel 2

Desi Google nu a facut niciun anunt oficial cu privire la lansarea noilor telefoane din gama Pixel pana in prezent, in Statele Unite, au inceput sa apara panouri publicitare care par sa sugereze ca Google pregateste un eveniment major in jurul datei de 4 octombrie, zi ce se afla la mai putin de 3 saptamani distanta, al carui subiect principal va fi smartphone-ul.

Pe 4 Octombrie, Google, ar putea sustine o conferinta de presa, ori poate fi ziua in care va incepe comercializarea telefoanelor Google Pixel 2 si Pixel 2 XL, astfel ca, ne putem astepta ca anuntul oficial de lansare sa vina chiar mai repede de data mai sus mentionata, undeva la finalul acestei luni.

In ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale celor doua telefoane, se sugereaza la nivel de zvon ca vor beneficia de un display IPS LCD, vor fi echipate cu procesorul Snapdragon 835, minim 4GB memorie RAM, intre 32 si 128GB spatiu intern de stocare, camera principala cu senzor de 12MP si sistemul de operare Android 8.0 Oreo. Telefoanele Pixel 2 vor fi primele modele de smartphone disponibile comercial cu aceasta versiune noua a sistemului de opeare Android.

