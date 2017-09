Luna trecuta Samsung Electronics a anuntat noua generatie de phablet Galaxy Note cu S Pen, care vine sa inlocuieasca atat de problematicul model Note 7 din 2016.

Galaxy Note 8 a fost de mai bine de o saptamana disponibil pe baza de precomanda in Romania, insa incepand de saptamana aceasta romanii il pot vedea, butona/testa si achizitiona fizic din toate magazinele din tara partenere Samsung Romania (importat pe canale oficiale cu garantie in Romania).

Samsung Romania anunta disponibilitatea Galaxy Note 8

„Samsung Galaxy Note8 este cu siguranță cel mai puternic smartphone disponibil astăzi pe piață, iar utilizatorii au apreciat atât caracteristicile consacrate ale gamei Note, precum S Pen-ul, care a fost îmbunătățit, cât și noile specificații precum camera duală, memoria ce poate fi extinsă, memoria RAM de 6GB sau procesorul de 10 nm. În timpul precomenzilor, Galaxy Note8 a înregistrat rezultate peste așteptările noastre și suntem încrezători că va continua să aibă o bună evoluție a vânzărilor”, a spus Cristian Cojocaru, Head of Telecom Division, Samsung Electronics România.

Galaxy Note 8 este echipat cu un ecran Infinity Display de 6.3″ in diagonala, ce are la baza tehnologia Super AMOLED. De asemenea, telefonul dispune de ultima generatie de procesoare Snapdragon si/sau Exynos 9, vine in variante pe negru si auriu cu 6GB memorie RAM si dispune de o camera principala duala (doi senzori: 12MP + 12MP fiecare dintre ei avand propriul sistem de stabilizare optica a imaginii o premiera globala in industrie si primul model din portofoliul producatorului sud coreean).

