De ce incarcator am nevoie pentru incarcarea rapida a lui iPhone X si iPhone 8?

Apple a anuntat de curand lansarea noilor telefoane iPhone 8, iPhone 8 Plus si iPhone X, si odata cu ele functia de incarcare rapida a bateriei acestora, insa incarcatorul de 5W impreuna cu care sunt livrate toate telefoanele marca iPhone de cativa ani incoace nu permite incarcarea rapida, astfel ca va trebui achizitionat un incarcator cu o putere mai mare, cum e cel livrat impreuna cu modelul de 12″ Macbook sau versiunile mai scumpe de astfel de incarcatoare USB-C de 61W si/sau 87W.

In cazul in care detineti deja un astfel de incarcator de 29W (primit odata cu achizitia unui Macbook 12″ sau cu un iPad Pro) singura investitie pentru a beneficia de incarcare rapida pe noile iPhone-uri din 2017, va fi de aproximativ 30 de euro pentru un adaptor Ligthning – USB C. In caz contrar va trebui sa mai scoateti din buzunar alti 60 de euro pentru incarcatorul de 29W (varianta cea mai ieftina de la Apple).

Desigur ca exista si o alternativa ceva mai ieftina, cea a alegerii unui incarcator produs de o alta firma si nu de Apple, insa tot va trebui sa scoateti din buzunar in jurul a cel putin 100 lei pentru a beneficia de incarcare rapida pe noile modele de iPhone.

Este incarcarea rapida o functie pe care o veti utiliza cu noile iPhone-uri?