Record de precomenzi Galaxy Note 8 inregistrate de Samsung in propria tara

Samsung Electronics a decis la inceputul acestui an sa nu renunte la gama sa Galaxy Note, dupa marea retragere a lui Galaxy Note 7 din piata, lansand spre finalul acestei veri noul Galaxy Note 8, si pare ca au luat o decizie foarte buna conform cifrelor raportate de producatorul sud-coreen in presa din propria tara.

Conform publicatiei The Korea Herald, Samsung Electronics, ar fi inregistrat peste 850.000 de precomenzi pentru modelul Galaxy Note 8 cu S Pen in fereastra de timp dedicata precomenzilor (8 zile) si asta numai in Coreea de Sud. Mai mult decat dublul comenzilor inregistrate de Samsung in aceeasi perioada a anului trecut pentru Note 7, perioada (13 zile) in care a inregistrat 380.000 de precomenzi pentru modelul ce a fost retras de pe piata la inceputul acestui an.

Samsung Electronics a mai anuntat ca 65% dintre aceste 850.000 de precomenzi au fost plasate pentru modelul Galaxy Note 8 de 64GB, in timp ce modelul de 256GB a totalizat un procent de 35%. In ceea ce priveste culoarea aleasa de acesti clienti, pe primul loc se claseaza modelul pe negru urmat de varianta pe albastru.

Pretul telefonului Galaxy Note 8 in varianta de 64GB este de aproximativ 810 Euro in Coreea de Sud, in timp ce modelul cu 256GB are un pret de aproximativ 930 Euro.

Spre finalul saptamanii trecute, Samsung Romania a anuntat disponibilitatea lui Note 8, in toate magazinele partenere producatorului din piata locala.

(cei ce vor sa testeze un Galaxy Note 8 inainte de a-l achizitiona din magazine o pot face prin programul Orange Smartphone Tester)