Pretul ceasului Fitbit Ionic in Romania

Lansat pe finalul lunii trecute, Fitbit Ionic, va fi disponibil si in Romania incepand cu jumatatea lunii octombrie a acestui an exclusiv prin operatorul telecom Orange.

De altfel, Orange Romania, a anuntat astazi printr-un comunicat de presa, ca a lansat programul de precomenzi dedicat primului smartwatch Fitbit cu Fitbit OS.

Pretul ceasului Fitbit Ionic

Astfel, clientii operatorului pot plasa comenzi online, avand optiunea de a-l achizitiona atat in rate lunare incepand de la 16 Euro / luna, cat si la pret intreg, gadgetul costand 350 de Euro.

Fitbit Ionic functioneaza ca un antrenor personal, utilizatorul sau putand accesa antrenamente video alaturi de aplicatia Fitbit Coach direct pe ecranul gadgetului. Ceasul dispune de o memorie interna de 2.5GB (poate stoca peste 300 de melodii) si poate fi conectat prin Bluetooth nu doar cu un smartphone, ci si cu o pereche de casti wireless sau cu Bluetooth speakere.

In plus, Fitbit Ionic dispune de sistem GPS, de rezistenta la apa pana la o adancime de 50 de metri si poate monitoriza activitatea purtatorului chiar si in apa, nu doar pe uscat. De asemenea, poate afisa notificari ale aplicatiilor Facebook, Gmail, Snapchat, Whatsapp etc si este compatibil cu platformele Android, iOS si Windows Phone.

Doritorii pot plasa comenzi pe site-ul Orange, incepand de astazi, 19 septembrie, livrarile fiind anuntate de operator sa inceapa pe data de 16 octombrie 2017.