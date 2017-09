La jumatatea lunii august compania HMD Global (cea care detine drepturile exclusive asupra brandului Nokia) a anuntat lansarea varfului de gama Nokia din 2017, si anume modelul Nokia 8, primul smartphone echipat cu o camera Dual-Sight care permite posesorului telefonului sa filmeze si sa transmita in timp real (prin Facebook Live si YouTube Live) atat cu camera frontala, cat si cu cea de pe spate (#bothie cum au poreclit metoda cei de la HMD Global).si Android stock (curat).

Pretul telefonului Nokia 8 in Romania

Intre timp telefonul a ajuns si in oferta magazinelor de retail de la noi, prin precomanda, astfel ca doritorii il pot achizitiona deja in varianta Tempered Blue (albastru) de 64GB, la pretul de 2.599 lei.

Nokia 8 este echipat cu procesorul top-of-the-line Snapdragon 835, dotat cu un ecran IPS ce masoara 5.3″ in diagonala, dispune de rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 pixeli) si este protejat de un strat de sticla 2.5D Gorilla Glass.

In plus, Nokia 8 vine cu 4GB memorie RAM, o baterie de 3.090 mAh si va fi disponibil in variante cu 64GB in toate culorile, respectiv 128GB dar numai in varianta pe albastru slefuit/stralucitor.

Ce parere aveti despre noul varf de gama cu Android lansat sub brandul Nokia in 2017? Dar despre pretul sau?