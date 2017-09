Telefonul Pixel 2 XL apare in imagini de presa

Stim ca, Google Inc, va sustine o conferita cu presa pe data de 4 Octombrie, in California, a carei tematica principala este lansarea noilor telefoane din gama Pixel cu Android Oreo, alaturi de alte gadgeturi (o noua casca Daydream VR, un nou model Google Home dar mini s.a.m.d).

Telefonul Pixel 2 XL

Pana la evenimentul de lansare a noilor telefoane Google Pixel ce va avea loc peste doua saptamani, au aparut noi imagini de presa in care apare modelul Pixel 2 XL (se presupune ca e produs de LG Electronics) in variantele pe Alb cu sticla neagra pe spate si pe Gri inchis si mat cu acelasi tip de sticla neagra in jurul camerei foto principale.

Despre specificatiile tehnicele ale celor doua telefoane nu se stiu decat ca vor rula Android 8.0 Oreo, ca vor beneficia de cel mai nou procesor Snapdragon, ca vor dispune de minim 4GB memorie RAM si ca vor fi comercializate in variante de 64 si 128 GB. Se mai zvoneste ca, s-ar putea sa beneficieze de o functie similara cu cea pe care am intalnit-o pe hTC U11, tehnologia EdgeSense — senzori de presiune pe marginile telefonului care permit executarea de comenzi prin strangerea telefonului cu o anumita intensitate.

In imaginile prezentate vedem logoul Google pe spate, ceva mai sus senzorul de amprente si camera principala cu un singur senzor si blit LED. De asemenea, se poate observa si un buton Power (pornire/oprire/standby) portocaliu sau roz pe modelul Pixel 2 XL pe alb cu negru, ceea ce e usor straniu din punctul nostru de vedere.

Modelul de 64GB va avea un pret de 850$, in timp ce modelul cu 128GB memorie interna va costa in jur de 950$ in SUA, ceea ce se traduce printr-un pret intre 850 si 1.000 Euro la noi (in Europa).

Ce parere aveti despre acest posibil design al telefoanelor Google Pixel 2?