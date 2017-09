Galaxy S8 Roz disponibil la precomanda in Europa

Samsung Electronics aduce o noua versiune a lui Galaxy S8 in Europa, si anume un model care va fi pe gustul doamnelor si al domnisoarelor.

Galaxy S8 Roz, o noua versiune de S8 dedicata doamnelor

Chiar daca oficial Samsung nu a anuntat nimic in acest sens, Galaxy S8 Roz (in varianta de 64GB), a fost observat in oferta unui magazin de retail din Olanda, unde este listat si in prezent la pretul de 600 de Euro, insa numai la precomanda deocamdata.

E posibil ca saptamana viitoare sa primi vesti oficiale in acest sens chiar de la Samsung Romania. Acest model ar putea aparea curand si in oferta retailerilor locali.

In ceea ce privesc specificatiile tehnice nimic nu se schimba la noul model, sigura diferenta fiind nuanta de roz a carcasei din sticla si a ramei metalice.