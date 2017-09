Google semeanza un acord cu HTC in valoare de 1.1 miliarde dolari

Rick Osterloh (SVP Google Hardware) si Cher Wang (CEO HTC)

Google Inc si HTC Corp au anuntat astazi ca au semnat un acord prin care ambele parti vor avea parte de beneficii. Pe deoparte Google recruteaza staff de la HTC pentru divizia sa hardware (oameni cu care de altfel Google colaboreaza deja pe poriectul Pixel de ceva timp), in timp ce HTC primeste o suma fabuloasa in cash (1.1 miliarde de dolari), suma care va stabiliza financiar businessul sau cu telefoane mobile. De asemenea, Google va primi din partea celor de la HTC o licenta neexclusiva asupra proprietatii intelectuale a companiei taiwaneze, care ii va permite celor de la Google sa se apare impotriva unor posibile viitoare procese.

Google semeanza un acord cu HTC

O astfel de mutare a mai fost facuta in trecut de catre cei de la Google, atunci cand compania a achizitionat Motorola pentru a intra in posesia brevetelor de inventie ale companiei cu care sa se poata apara de procese intentate de companii precum Apple, Samsung si altele.

“Ca pionieri ai pieței de smartphone-uri, suntem foarte mândri de istoricul nostru în inovație. Sistemul nostru unic de excelență în domeniul smartphone, inclusiv portofoliul nostru de IP, precum și echipa talentată și capabilitățile de integrare a sistemelor, a venit în sprijinul Google pe piața Android. Acest acord este un pas următor al parteneriatului nostru îndelungat, permițând companiei Google să facă un salt enorm înainte al diviziei sale de hardware, și totodată asigurând continuitatea inovației HTC în domeniul smartphone-urilor și realității virtuale VIVE. Considerăm că HTC s-a poziționat optim pentru păstrarea bogatei noastre moșteniri inovatoare și pentru realizarea potențialului unei noi generații de produse și servicii conectate,” a declarat Cher Wang, președinte și CEO al HTC. “HTC este un partener vechi al Google, și a creat unele dintre cele mai frumoase dispozitive premium de pe piață. Suntem încântați, și abia așteptăm să primim membrii echipei HTC care ni se vor alătura la Google pentru a alimenta inovația și dezvoltarea viitoarelor produse de hardware de larg consum,” declara Rick Osterloh, Senior Vice President al diviziei Hardware de la Google.

Ce inseamna acest parteneriat? Ei bine, HTC isi va mentine in continuare divizia de telefoane mobile, banii fiind mai mult un ajutor financiar pentru ca HTC sa isi poata consolida acest business usor neprofitabil in ultimii ani. In timp ce Google va beneficia de talentul inginerilor HTC pentru a-si dezvolta si mai mult divizia de produse hardware “Made by Google”, care include deja gadgeturi smart ca telefonul Google Pixel, Chromecast Ultra, Google Home, casca VR Daydream s.a.m.d.

Tranzactia dintre Google si HTC asteapta acum aprobare, urmand a fi fi finalizata la inceputul anului 2018.

Pe 4 octombrie, Google Inc lanseaza noua generatie de produse smart printre care se va numara si noile telefoane Google Pixel 2 (produs de HTC) si Pixel 2 XL (produs de LG).