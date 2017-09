Galaxy Note 8 Review – Cel mai bun smartphone creat vreodata de Samsung

Galaxy Note 8 Review.

In 2010 – 2011 telefoanele inteligente erau dotate cu ecrane de dimensiuni foarte reduse (sub 4.7″), iar tabletele nu erau considerate nici atunci dispozitive tocmai ideale pentru a fi utilizat zi de zi la fel ca un smartphone, astfel ca, din aceasta necesitate a pietei s-a nascut gama Galaxy Note la Samsung. O gama care pana in prezent a vandut zeci de milioane de telefoane cu S Pen si care a dat nastere a ceea ce astazi numim ca fiind un phablet (un joc de cuvinte: phone + tablet)

In 2017, Samsung Electronics, a lansat Galaxy Note 8, sau cel mai bun si mai avansat smartphone produs vreodata de compania sud coreean, dar, totodata, si cel mai scump model al lor.

In minutele urmatoare va invit sa parcurgeti alaturi de mine review-ul telefonului Note 8, pentru a afla ce aduce nou noua generatite de phablet Galaxy Note in comparatie cu produsele competitorilor din acest segment de piata.

Aspect / Afisaj

Desingul lui Galaxy Note 8 nu e unul nou, ba chiar e imprumutat de la seria de telefoane Galaxy S8 ceea ce nu e rau deloc avand in vedere ca discutam despre o gama premium lansata pe finalul primului trimestru din 2017. Construit ca un sandvis din doua panouri de sticla, la mijloc fiind rama metalica, Galaxy Note 8 arata extraordinar de bine si ofera o experienta de utilizare la fel de placuta datorita marginilor sale usor rotunjite dar suficient de late (8.6 mm grosime) pentru ca utilizatorul sa poata cuprinde ferm in mana telefonul, fara teama ca l-ar putea scapa pe jos fiind un gadget construit in mare parte din sticla (material alunecos). Singurul poate inconvenient, ar fi ca este cam lunguiet la cei la cei 16.2 cm, insa suficient de ingust 7.48 cm pentru a putea fi cuprins in mana chiar si de cei cu palme mai mici. In orice caz, Galaxy Note-urile nu sunt facute pentru a fi utilizate cu o singura mana, marturie sta stylusul cu care fiecare Note este accesorizat, si anume S Pen-ul.

Afisajul Super AMOLED ce masoara 6.3″ in diagonala si pe care Samsung Electronics il supranumeste Infinity Display beneficiaza de o rezolutie incredibila pentru un smartphone: 1.440 x 2.960 pixeli (Quad HD+) si o rata a aspectului de 18:9, astfel ca experienta de vizualizare a continutului video este cu siguranta cea mai buna din industrie la aceasta ora. Tonurile de culoare sunt asa cum ti-ai dori. Totusi, utilizatorii care nu apreciaza culorile vibrante, pot seta display-ul in asa fel incat culorile sa nu deranjeze. De asemenea, display-ul Infinity produs de Samsung dispune de o functie care sa protejeze ochii impotriva luminii albastre emise de afisaj, mai ales seara cand citim foarte mult si in conditii de luminozitate redusa. Experienta de vizualizare pe acest smartphone este cu atat mai placuta ochiului cu cat ecranul este usor curbat spre margini, creand astfel senzatia ca ti in palma smart tv de dimensiuni reduse. E o adevarata placere sa iti cufunzi ochii in continutul video de mare definitie fie ca vorbim de Youtube sau de servicii de streaming online precum Orange TV Go, Netflix sau altele.

Hardware

Samsung a echipat noua generatie de phablet Galaxy Note cu tot ce isi poate dori un utilizator de smartphone in 2017, adica, cele mai actuale si mai performante procesor din piata mobila — Snapdragon 835 (GPU Adreno 540) si Exynos 9 (GPU Mali-G71 MP20), 6GB memorie RAM si suficient spatiu intern pentru stocare fisiere (64 / 128 / 256 GB) + slot micro SD care permite adaugarea unui card de memorie extern de pana la 256 GB. Noi am testat in aceasta perioada modelul cu chipset Exynos, acesta fiind si modelul comercializat oficial de Samsung in Europa.

Hardware-ul ce echipeaza Galaxy Note 8 ajuta phabletul sa performeze exceptional indiferent ca te joci jocuri cu grafica 3D pe telefon, editezi clipuri video sau rulezi mai multe aplicatii simultan in fundal.

In testele benchmark Galaxy Note 8 a obinut un scor de 174.793 puncte in aplicatia AnTuTu, 2.016 puncte single-core si 6.688 puncte multi-core in aplicatia GeekBench 4, dovedind astfel ca este unul dintre cele mai performante telefoane in acest moment.

Experienta multimedia data de ecranul superb al telefonului, din pacate, nu este dublata si de o experienta audio pe masura, Samsung preferand sa echipez acest imens gadget cu un singur difuzor stereo la fel ca si telefoanele S8 si S8 Plus, difuzor amplasat in partea de jos (langa slotul S Pen-ului), pe care il poti acoperi din greseala cu degetul in timp ce te joci sau in timp ce urmaresti videoclipuri, lucru care umbreste putin experienta utilizatorului de Note 8. La un aemenea display superb si avand in vedere si pretul gadgetului, Samsung ar fi trebuit sa integreze doua difuzoare stereo, insa nu a facut acest lucru din varii motive.

S Pen-ul este o unealta indispensabila pentru gama Galaxy Note, la fel cum mouse-ul este pentru PC-uri, insa experienta de a scrie pe un ecran din sticla cu un digitizer / stylus nu este similara cu cea analogica (ca atunci cand scrii cu un pix) chiar daca varful sau este acum si mai subtire (acuratete mai mare), iar senzitivitatea senzorilor de presiune este si mai mult crescuta comparativ cu generatiile anterioare de S Pen. In primul rand, pentru ca nu iti poti sprijini mana pe suprafata sticlei la fel cum o faci atunci cand scrii intr-un caiet de notite pe o suprafata tare (birou,masa), ci mana trebui mai mereu tinuta in aer cand utilizezi S Pen-ul astfel ca e usor incomod. Probabil, cei care deseneaza des, cei care activeaza in zona arhitectura / design sau cei care editeaza des fotografii si lucreaza in programe precum Word, Excel sau Power Point, vor gasi extrem de util si la indemana acest S Pen, insa personal l-am utilizat destul de rar (mentionez ca detin de cativa ani un Galaxy Note 4 si nici pana astazi nu m-am obisnuit cu utilizarea S Pen-ului). De altfel, gama Galaxy Note se adreseaza unui anumit tip de utilizator, si nu publicului larg. Cu toate acestea Note-ul ramane unul dintre cele mai apreciate si mai bine vandute gadgeturi smart din industria mobila in ultimii 5-6 ani.

Software

Pe partea software Galaxy Note 8 ofera cam tot ce ai avea nevoie pentru a fi productiv on-the-go. De la posibilitatea de a lua notite rapid cu S Pen-ul direct pe ecranul blocat al telefonului si salvarea lor in memoria phabletului, la posibilitatea de a decupa anumite fotografii, obiecte sau texte afisat pe paginile web ale site-urilor pe care le vizitezi si pana la creare de fisiere Word, Excel multumita pachetului Microsoft Office Mobile cu care vine dotat acest Galaxy Note 8, dar si cu suita de aplicatii special dezvoltate de Samsung pentru a fi compatibile cu S Pen-ul. Aici, includem si meniul Air Command care apare instantaneu pe ecranul phabletului atunci cand S Pen-ul este scos de utilizator din slotul sau. Una din noile functii ale acestui meniu Air Command este cea de creare a unui GiF din notite: Live Message (GiF animat pe care apoi il poti trimite usor si rapid prietenilor pe retele de socializare).

Telefonul ruleaza sistemul de operare Android 7.1.1 Nougat si vine cu de-acum binecunoscuta interfata grafica TouchWiz UX, care ofera multe optiuni, setari si functii software.

Camera

Pentru prima data Samsung a decis sa adopte sistemul dual de camera foto pe un dispozitiv de al sau, astfel ca Note 8 nu numai ca beneficiaza de o camera foto cu doi senzori de 12MP cu zoom optic 2x, autofocus, blit in doua tonuri, dar dispune de asemenea in premiera mondiala si de stabilizare optica a imaginii pe ambii senzori ai camerei principale, astfel ca videoclipurile filmate cu aceasta camera duala sunt mult, mult mai bine realizate chiar si atunci cand filmezi din mana in timp ce te deplasezi pe picioare, transformand telefonul in unealta perfecta pentru ceea ce numim vlogging. Mai mult, camera e capabila sa filmez in format 4K la 30 frameuri pe secunda, Full HD la 60 fps sau HD la 240 fps.

Baterie

Bateria este un capitol sensibil pentru Samsung Electronics dupa fiascoul cu Galaxy Note 7, cand producatorul sud coreean a trebuit sa retraga de la vanzare toate telefoanele Note 7, inclusiv pe cele vandute deja clientilor sai. Dar vorba aia, tot raul spre bine! Samsung s-a folosit de aceasta problema pentru a pune la punct un sistem de control al calitatii bateriilor format din 8 puncte de testare inainte ca bateriile sa fie montate pe noile sale gadgeturi Samsung Galaxy, astfel ca probabilitatea ca un al doilea astfel de incident sa se mai intample este extrem de redus.

Anul acesta Samsung a fost nevoit sa joace cartea sigurantei, astfel ca a redus capacitatea bateriei lui Note 8 la 3.300 mAh, desi, probabil, ca putea sa introduca o baterie cu capacitatea de 3.500 mAh la fel ca pe Galaxy S8 Plus (acest model avand si un corp ceva mai mic ca Note 8), Bateria nu tine la fel de mult ca pe modelele anterioare de Galaxy Note, insa la o utilizare moderata spre intens phabletul iti ofera o zi de utilizare dupa care cere reincarcarea bateriei. La display-ul pe care il are si la hardware-ul si multitudinea de aplicatii ce vin deja preinstalate pe sistemul de operare Andorid Nougat, ar fi fost indicata (credem noi) o bateria de macar 3.500 mAh, daca nu chiar mai mare. In orice caz, incarcarea bateriei in fiecare seara nu cred ca reprezinta o problema pentu viitori posesori de Note8, mai ales ca beneficiaza de incarcare rapida (ajunge de la 0 la 40% in aproape 30 de minute). In plus beneficiaza si de incarcare wireless.

Concluzie

Galaxy Note 8 nu este un gadget pentru publicul larg, aceasta gama Galaxy Note adresandu-se mai mult oamenilor creativi si mereu in miscare, iar faptul ca beneficiaza de un design luxuriant ii poate adauga posesorului sau un plus de extravaganta la capitolul imaginie (fie ca vorbim de o tinuta casual, business ori una de seara).

In concluzie, Galaxy Note 8 este un smartphone foarte performant pe care si l-ar dori fiecare dintre noi, insa va trebui sa cantariti atent cat de mult aveti nevoie de un S Pen si o camera duala cu stabilizare optica a imaginii pe ambii senzori. Din punctul nostru de vedere, daca detineti un astfel de buget, atunci merita upgrade-ul de la un S8 Plus la noul Note 8, tocmai pentru a beneficia de cea mai avansata camera foto pe un smartphone si de pachetul software special optimizat pe productivitate alaturi de S Pen.

Pretul intreg al lui Galaxy Note 8 este de 969 Euro si poate fi achizitionat atat de la operatorii telecom la abonament (va recomandam Orange), cat si din magazinele de retail partenere producatorului Samsung Electronics.

De asemenea, cei interesati pot testa gadgetul prin programul Orange Smartphone Tester inainte de a se decide sa il cumpere.