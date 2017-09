Marile probleme ale telefoanelor iPhone X, iPhone 8 si lipsa de logica inginereasca Apple

Spre mijlocul acestei luni Apple a lansat pe piata noua gama de telefoane iPhone, care include modelele iPhone X (zece), iPhone 8 si iPhone 8 Plus. Daca primul este o improspatare a designului telefonului iPhone avand acel display cu margini foarte subtiri si fara un buton fizic Touch ID, ultimele doua sunt mai mult un upgrad al modelelor iPhone 7 si 7 Plus din 2016.

Marile probleme ale telefoanelor iPhone X, iPhone 8

Astazi, vreau sa va vorbesc putin despre cateva caracteristici problematice ale noilor iPhone-uri de care viitorii clienti s-ar putea lovi, dar si despre lipsa de logica inginereasca Apple in ceea ce priveste designul lor.

BATERIA

1) Vom incepe cu bateria lor si decizia celor de la Apple de a nu creste capacitatea lor comparativ cu capacitatea bateriilor de pe telefoanele iPhone 7 / 7 Plus. Ba chiar a scazut aceasta capacitate pe modelele iPhone 8 si 8 Plus (nu se cunoaste deocamdata capacitatea bateriei de pe iPhone X). Cu toate ca Apple a dotat noile modele din 2017 cu chipsetul A11 Bionic care e cu pana la 70% mai eficient decat chipsetul A10 intalnit pe modele iPhone 7, logic ar fi fost sa integreze bateri cu o capacitate mai mare, mai ales ca foarte multa lume se plange de autonomia de functionare a generatiei a 7-a de iPhone-uri.

Asadar, pe siteul sau, Apple, spune ca autonomia bateriei telefoanelor iPhone X, iPhone 8 (1.821 mAh – mai mica cu 7% decat pe iPhone 7) si iPhone 8 Plus (2.675 mAh = cea mai mica capacitate a bateriei dintre toate modelele ‘Plus’. Mai mica cu 8% decat pe 7 Plus) e cam la fel cu cea a modelelor din 2016, iar daca abuzezi de noua camera foto ce integrata si tehnologie pentru realitatea augmentata, cu siguranta ca autonomia baterie va fi mai slaba pe noile modele.

LUMINOZITATEA ECRANULUI

2) Daca telefoanele iPhone 8 si 8 Plus dispun de acelasi display IPS LCD cu aceeasi rezolutie si aceeasi luminozitate de 625 niti a ecranului ca si modelele iPhone 7 si 7 Plus; iPhone X (zece) vine cu un ecran Super Retina HD (afisaj AMOLED) mult mai mare (diagonala lui masurand 5.8″) si cu o rezolutie de 2.436 x 1.125 pixeli (458 ppi), luminozitatea ecranului este de doar 625 de niti, adica, cu 40% mai slaba ca cea a lui Galaxy S8 si S8 Plus (1.000 niti), si cu pana la 50% mai slaba ca cea a lui Galaxy Note 8 (1.200 niti), dar ceva mai mare ca a lui hTC U11 (doar 512 niti) si LG G6 (557 niti), insa ne rezumam la o comparatie cu displayurile AMOLED.

DESIGNUL SI LIPSA DE LOGICA

3) Apple a reusit anul acesta sfideze logica companiei, lansand ceea ce ar fi trebuit sa fie iPhone 7S si 7S Plus sub denumirea iPhone 8 si 8 Plus, mai ales ca se stie ca sunt doar un refresh al modelelor de anul trecut. Mai mult, au sarit peste denumirea iPhone 9, anuntand dupa telefoanele iPhone 8 si in cadrul aceleasi conferinte de presa modelul iPhone X (iPhone Zece), transformand astfel modelele iPhone 8 si 8 Plus in “telefoane invechite” dupa doar 20 – 30 de minute de la lansarea lor.

Nu stiu ce parere aveti voi despre designul telefoanelor din sticla, insa acum ca si fata si spatele iPhone-urilor este din sticla, sansa ca telefonul sa crape la prima scapare pe jos este mult mai mare. In plus, modul cum au decis sa decupeze ecranul AMOLED pe iPhone X, din punctul nostru de vedere denota lipsa de viziune si o foarte proasta inspiratie din partea celor de la Apple. Si mai ciudat e ca, actuala conducere a companiei a acceptat acest design al decupat al ecranului, ceva ce Steve Jobs (daca traia) nu ar fi accepta, nu ar fi facut un astfel de compromis.

Acelasi lucru l-am putea spune despre decizia de a nu mai integra Touch ID-ul in iPhone X. Si asta pentru ca, dupa luni de zile de teste si tentative esuate ale inginerilor companiei de a integra un senzor pentru amprente direct in display-ul telefonului, Apple, a decis sa renunte cu totul la, probabil, cea mai buna si mai eficienta varianta de blocare si deblocare a iPhone-ului, prin Touch ID.

O alta problema o constituie modul de incarcare rapida a noului iPhone, care necesita achizitia unui incarcator de mare putere separat (fie Apple sau al altor branduri) si a unui adaptor USB-C, pentru ca clientul sa poata beneficia de incarcare rapida generatia 2017 de iPhone, deoarece incarcatorul standard de 5W nu permite o astfel de incarcare rapida.

CONCLUZIE

In concluzie, de la disparitia vizionarului antreprenor Steve Jobs, Apple, nu face altceva decat sa copieze si sa se adapteze trendului impus de producatorii asiatici. Practic, producatorul american Apple s-a transormat dintr-un trendsetter/lider al industrie care stia sa inoveze, sa surprinda si sa uimeasca o lume intreaga cu lansarile sale de gadgeturi unicat (iMac, iPod, iPhone etc), s-a transformat intr-o companie lipsita de imaginatie si inovatie, cu toate ca are in portofoliul sau, poate, cei mai talentati ingineri din industrie, ca sa nu mai vorbim de muntele de bani pe care compania sta in acest moment.