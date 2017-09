Pretul telefoanelor iPhone 8 in Romania

Pe 12 septembrie, Apple, a anuntat noile telefoane iPhone pe 2017, si odata cu ele am aflat pretul recomandat de producator, dar si data cand ele vor fi disponibile la nivel global, inclusiv in Europa (Romania).

Astfel, primele doua modele — iPhone 8 si iPhone 8 Plus, sunt deja disponibile prin precomanda atat prin operatorii telecom, cat si la retailerii din piata noastra.

Oferta Telecom (oferta retail jos in articol)

Orange Romania accepta precomenzi online inca din 22 septembrie pentru cele doua modele, iar incepand cu data de 29 septembrie, clientii operatorului le vor putea achizitiona si direct din magazinele sale din toata tara.

Orange pune la dispozitia clientilor sai si un program intitulat Top Upgrade, conceput pentru cei care vor sa foloseasca cel mai recent iPhone, fara a plati in avans. Cu Top Upgrade, clientii primesc cel mai nou model iPhone si platesc doar o taxa fixa de chirie lunara si asigurarea telefonului. Programul este disponibil in magazinele Orange si se adreseaza clientilor care aleg un abonament de minim 11 euro, pentru o perioadă de 24 de luni.

Telekom Romania accepta si ei precomenzi din 22 septembrie, tarifele noilor telefoane iPhone, pentru clientii noi si existenti, sunt:

Model terminal Pret fara abonament Pret la abonare/prelungire cu abonamentul Mobil 45 Pret la portare* cu Mobil 45 iPhone 8 Plus 256GB 4999 3299 2479 iPhone 8 Plus 64GB 4199 2399 1579 iPhone 8 256GB 4599 2499 1679 iPhone 8 64GB 3699 1899 1079

*portarea de la abonament competitie, valabil in magazine

In timp ce la Vodafone Romania preturile incep de la 300 de Euro alaturi de un abonament Red 49 pe doi ani de zile, si pretul poate creste in functie de modelul de iPhone 8 ales.

RCS RDS nu a afista deocamdata niciun fel de informatie in ceea ce privesc telefoanele din gama iPhone 8.

Oferta Retail

In oferta anumitor magazine de retail pretul telefoanelor iPhone 8 este in acest moment absurd, unele magazine au ajuns sa ceara chiar cu aproape 1.000 lei in plus (la evoMAG preturile incep de la 4.600 lei) fata de pretul recomandat.

Noi, va recomandam, oferta magazinului eMAG, a caror preturi incep de la 3.750 lei si aveti si posibilitatea de a comanda in rate de la 245 lei/luna.