In ultimii ani trotinetele au fost si sunt in continuare la moda nu doar in Romania, ci la nivel global. Aceasta deoarece sunt foarte practice, usor de manevrat prin oras si permite deplasarea fara stresul ca ati putea fi blocat in trafic, iar daca dispuneti de un model electric efortul fizici este aproape minim.

Evolio lanseaza trotineta electrica X-Go

Evolio profita de acest lucru si lanseaza pe piata din Romania trotineta electrica X-GO. Este un model pliabil cu autonomie de pana la 20 de kilometri si este la fel de usoara ca o trotineta normala, ea cantarind numai 7 kilograme. Confectionata dintr-un aliaj de aluminiu ultrarezistent, ce provine din industria aeronautica X-GO este foarte usor de depozitat si transportat cand este pliata, plierea facandu-se in cel mult 2-3 secunde.

Trotineta are 3 trepte reglabile pentru puterea motorului, viteza maxima ajungand pana la 20 Km/h.

Computerul de bord are un afisaj de tip Backlit LED care te tine in permanenta informat cu privire la viteza de deplasare, nivelul de incarcare al bateriei, treapta de putere si distanta totala parcursa.

Sistemul de franare este de tipul electrodinamic recupereaza energia si reincarca bateria de tip Li-Ion. Pentru mai multa siguranta, X-Go are si un sistem de franare mecanic pe roata din spate.

X-Go are un design elegant, bateria fiind mascata in coloana ghidonului. Designul este completat de un far led alungit care permite deplasarea fara probleme si pe timpul noptii.

Evolio X-Go va fi disponibila in retelele partenere la un pret recomandat de 1799 lei, in variante pe culorile Bleu metalizat, Verde metalizat, Grena metalizat si Negru.

Incepand de astazi, X-Go poate fi comandata online de pe site-ul producatorului, primele 30 de comenzi beneficiaza de un discount promotional de 500 de lei.