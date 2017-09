Allview lanseaza telefoanele X4 Soul Infinity, cu asistent vocal in lb romana

Brandul Allview al companiei Visual Fan a anuntat astazi lansarea gamei de telefoane X4 Soul Infinity, gama care include modelele: X4 Soul Infinity si X4 Soul Infinity Plus. Ambele modele dispun asistentul virtual, Avi (versiune beta), care raspunde utilizatorului in limba romana, o premiera pentru piata din Romania.

“Dispozitivele Allview evoluează în ritm cu nevoile clienților. La 10 ani de la prezentarea primului telefon sub brandul Allview, revoluționăm piața românească de telefoane inteligente cu două noi produse care vor avea caracteristici unice și vor asigura eficiență și performanță în funcție de nevoile fiecărui utilizator. Clienții noștri vor putea face upgrade de hardware fără să-și schimbe telefonul, vor putea realiza comenzi vocale multiple și se vor bucura de cele mai căutate funcții și aplicații ale momentului. Chiar și modul în care românii vor interacționa cu telefonul în magazine va fi unul inedit, bazat pe o tehnologie de stand-uri inteligente cu rol de asistent interactiv,” a declarat Lucian Peticilă, fondatorul Allview.

Allview spune ca asistentul vocal a fost dezvoltat de la zero de catre echipa de cercetare si dezvoltare a companiei, asistent bazat pe inteligenta artificiala ce va fi in permanenta updatat cu noi capabilitati, acesta putand invata in permanenta pe baza interactiunii utilizatorului cu el, imbunatatind astfel experienta posesorului telefonului X4 Soul Infinity. Acest asistent vocal Avi poate scrie mesaje dictate, poate suna contactele din agenda, pate deschide navigatia si seta adrese (destinatii) numai prin comenzi vocale, poate activa sau dezactiva functii ca Wi-Fi-ul sau Bluetooth-ul. Asistentul poate fi accesat rapid prin dubla apasare a butonului de Power.

In ceea ce privesc specificatiile tehnice ale celor doua telefoane, X4 Soul Infinity, telefonul va fi disponibil in patru configurații: X4 Soul Infinity L (Life), X4 Soul Infinity S (Speed), X4 Soul Infinity N (Nice), X4 Soul Infinity Z (Z – Bokeh). Toate variantele dispun de un ecran de 5.7″ intr-un corp de 5.2″ in diagonala (raport ecran/corp cu 15% mai mare decat in mod obisnuit). Aceste configuratii cuprind doua variante de procesor: Quad Core si/sau Octa Core, trei variante de memorii RAM (de la 2GB pana la 4GB) si memorie interna Flash (de la 16GB la 32GB), precum si patru combinatii de camera foto (camere single si dual camera de pana la 16 MP).

De asemenea, telefoanele sunt disponibile prin pecomanda incepand cu data de 12 octombrie numai in varianta L (Life) pe culoarea Night Sky, restul modelelor de la finalul lunii octombrie si anumite modele abia din noiembrie, conform site-ului Allview.

X4 Soul Infinity Plus in schimb, varful de gama Allview, preia toate caracteristicile colegului sau mai mic la are se adauga un ecran IPS Full HD+ de 6” in diagonala, filmare 4K sau functie pentru protecția ochilor Mira Vision. Echipat cu procesor Octa-Core tactat la 2,5GHz, 6GB memorie RAM si 64GB spatiu intern Flash ce poate fi extins printr-un card microSD de pana la 256GB, telefonul dispune o camera frontala de 13MP cu blit si o camera duala cu senzori de 13MP, respectiv 5MP, cu 5 lentile, si sticla din safir. Aceasta camera duala dispune si de tehnologia Bokeh de blurare a fundalului, pentru rezultate similare cu cele obtinute de camerele DSLR.

Allview mai anunta ca, clientii de X4 Soul Infinity care vor dori un upgrade de hardware la telefon, vor putea opta pentru o configuratie superioara la service-urile autorizate Allview. Upgrade-ul va fi realizat prin achitarea diferentei de pret dintre cele doua configuratii, la care se adauga un cost de 99 lei.