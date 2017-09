Astazi, 28 septembrie, Allview a lansat pe piata noua gama de smartphone-uri X4 Soul Infinity, ce vin cu o caracteristica unica pentru piata din Romania, si anume: vin dotate cu asistentul virtual Avi, care raspunde utilizatorului in limba romana.

Telefonul X4 Soul Infinity este disponibil in patru configuratii si vor putea fi identificate prin denumirea lor, diferenta caracteristicilor hardware dintre modele si a pretului fiecaruia.

Astfel, X4 Soul Infinity va fi disponibil in variantele: X4 Soul Infinity L (Life), X4 Soul Infinity S (Speed), X4 Soul Infinity N (Nice), X4 Soul Infinity Z (Z – Bokeh), in timp ce modelul flagship al acestei game poarta denumirea X4 Soul Infinity Plus si este cel mai performant din gama dispunand de 6GB memorie RAM printre altele.

Pretul telefoanelor X4 Soul Infinity si Infinity Plus

Conform site-ului Allview, X4 Soul Infinity L (varianta Night Sky) este disponibil pe baza de precomanda de astazi la pretul de 999 lei, cu livrarea incepand din data de 12 octombrie, in timp ce varianta Mocha Gold abia din 30 octombrie.

Modelul X4 Soul Infinity S costa 1.200 lei si poate fi precomandat acum, cu livrarea variantei Mocha Gold din 30 octombrie, Night Sky din 1 noiembrie si Steel Gray din 6 octombrie.

Modelul X4 Soul Infinity N are un pret afisat de 1.400 lei si poate fi precomandat acum, cu livrarea incepand din 17 octombrie pentru modelul Night Sky, 30 octombrie pentru varianta Mocha Gold si 6 noiembrie pentru modelul Steel Gray.

X4 Soul Infinity Z este afisat la precomanda la pretul de 1.450 lei, cu livrarile pe toate cele 3 culor incepand din 5 noiembrie.

Ultimul si cel mai performant model, X4 Soul Infinity Plus, are un pret afisat de 2.000 lei si este deocamdata listat ca “disponibil in curand”.

Va recomandam, oferta de telefoane Allview disponibila pe magazinul online eMAG.