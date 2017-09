Specificatiile telefoanelor Google Pixel 2 si Pixel 2 XL

Acum cand mai sunt ceva mai putin de 7 zile pana la debutul noilor telefoane Google Pixel 2, incept sa apara tot mai multe informatii neoficiale despre specificatiile tehnice ale celor doua modele de smartphone cu Android 8.0 Oreo pe care Google le va lansa pe piata in luna octombrie.

E clar, din start, ca modelul mai mic va fi produs de HTC si ca cel de-al doilea model e produs de LG Electronics, insa nu se stia pana in prezent detalii precum faptul ca ambele telefoane vor beneficia de difuzoare stereo, ceva ce tot mai multi utilizatori de smartphone, devoratori de continut video si gaming pe mobil, cer producatorilor de astfel de gadgeturi insa acestia ignora in permanenta aceasta caracteristica care lipseste si umbreste experienta de utilizare a telefoanelor ce beneficiaza de display-uri cum sunt cele Full Vision, Infinity Display sau Retina HD. In plus, se vorbeste despre faptul ca niciunul din cele doua modele nu vor avea mufa jack 3.5mm, in schimb vor dispune de un port USB-C, posibil o pereche de casti compatibile cu acest tip de port care sa fie incluse in cutia in care sunt livrate noile telefoane Pixel 2.

Atat Google Pixel 2, cat si Pixel 2 XL vor beneficia de procesorul Snapdragon 835, o baterie de 2.700 mAh pe modelul produs de HTC, respectiv o baterie de 3.520 mAh pe modelul produs de LG. Rezolutia ecranului pe modelul standard de Pixel 2 va fi Full HD, in timp ce Pixel 2 XL este asteptat sa soseasca cu un display edge-to-edge cu rezolutie Quad HD+ (aspect ratio 18:9).

Specificatiile telefoanelor Google Pixel 2 includ protectie la apa (IP67), posibil senzori de presiune pe margini similar cu ceea ce am vazut pe telefonul U11 si un slot eSIM.

Google are programata o conferinta de presa pe data de 4 octombrie, zi cand compania gigant este asteptata sa anunte pe langa cele doua telefoane si o serie de alte gadgeturi: o noua casca Daydream VR, un nou Google Home, etc.