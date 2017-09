GoPro anunta HERO6 Black si Fusion (capabila de continut 5.2K sferic)

Spre finalul acestei saptamani producatorul american GoPro a lansat pe piata camerele de actiune HERO6 Black (cea mai puternica versiune pana in prezent si Fusion (camera capabila sa capteze continut video in format 5.2K sferic).

HERO6 Black beneficiaza de procesorul customizat GP1 si este capabila sa filmeze in format 4K la 60 de cadre pe secunda sau Full HD la 240 cadre pe secunda, ceea ce o face sa fie de 2 ori mai performanta ca HERO5 Black. In plus, dispune de cel mai avansat sistem de stabilizare video produs de GoPro. De asemenea, noua generatie de camera GoPro HERO dispune de mai buna performanta in conditii de luminozitate redusa si digital zoom.

“Noul nivel al calitatii imaginii, a stabilizarii video si faptul ca ofera o performanta QuikStories de 3x mai rapida, face din HERO6 Black cea mai determinanta extensie a smartphone-ului cand vine vorba de povestiri digitale”, a declarat Nicholas Woodman, CEO GoPro.

Transferul continutului cu ajutorul aplicatiei QuikStories este acum de 3 mai rapid prin conexiune Wi-Fi.

Specificatii tehnice HERO6 Black:

Powered by GoPro’s Custom-Designed GP1 Processor

4K60 and 1080p240 Video

QuikStories Enabled, GoPro App Compatible

Most Advanced Stabilization of any HERO camera

All-New Touch Zoom

3x Faster Offload Speeds via 5GHz Wi-Fi

Waterproof to 33 Feet (10m)

Compatible with Karma and Existing GoPro Mounts

Improved Dynamic Range and Low-Light Performance

RAW and HDR Photo Modes

Voice Control in 10 Languages

GPS, Accelerometer and Gyroscope

WiFi + Bluetooth

Fusion este cea de a doua camera anuntata de producatorul GoPro si este un model revolutionar. Echipata cu 2 senzori (spate/fata), Fusion este waterproof si poate inregistra clipuri sferice in format 5.2K, avand stabilizare optica a imagini similara cu cea a unui gimbal, iar prin intermediul aplicatiei GoPro poti urmari sau impartasi imediat sub forma de continut VR sau poti utiliza functia OverCapture pentru a transforma filmarea sferica intr-una traditionala.

Specificatii tehnice GoPro Fusion:

5.2K30 and 3K60 Spherical Video

18MP Spherical Photo

GoPro App Compatible

OverCapture Allows for Traditional Video Creation from 360 Footage

Advanced Stabilization

360 Audio

Waterproof to 16ft (5m)

Time Lapse Video + Photo, Night Lapse and Burst Modes

Works with Most GoPro Mounts

Includes Fusion Grip Mount

Voice Control in 10 Languages

GPS, Accelerometer, Gyroscope and Compass

Wi-Fi + Bluetooth

GoPro HERO6 Black costa 500 de dolari si poate fi deja comandata in Europa, in timp ce modelul GoPro Fusion poate fi numai precomandata in Uniunea Europeana la pretul de 700 de dolari, cu livrarea incepand din luna noiembrie a acestui an. In pretul camerei Fusion este inclus pachetul software Fusion Studio pentru PC. Functia OverCapture va fi integrata in noua versiune a aplicatiei GoPro (iOS si Android) la inceputul lui 2018.

De asemenea, GoPro a anunato serie de suporti si accesorii pentru aceste dispozitive alaturi de modul Follow pentru drona Karma.