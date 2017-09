Pretul telefoanelor Moto G5s si G5s Plus in Romania

Anuntate la inceputul lunii august, cele mai noi modele de smartphone Motorola Moto G5s si G5s Plus, sunt de saptamana aceasta disponibile si in Romania prin magazinele partenerilor companiei Lenovo, cea care detine brandul Motorola Mobility.

Moto G5s, in varianta standard, este dotat cu un ecran LCD Full HD de 5.2″ in diagonala, dispune de o baterie de 3.000 mAh, este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 430 de 1.4GHz, cu 3GB memorie RAM si 32GB spatiu intern + slot micro SD. Acest model beneficiaza de camere foto de 5MP frontal, respectiv o camera cu senzor de 16MP pe spate cu autofocus, blit si apertura f/2.0. Aceasta camera este capabila sa filmeze 1080p la 30 de cadre pe secunda.

Moto G5s Plus in schimb, este ceva mai mare, el dispune de un display LCD Full HD a carui diagonala masoara 5.5″, este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 625 de 2.GHz, dispune de 3 sau 4 GB memorie RAM, 32 sau 64 GB spatiu intern, o baterie tot de 3.000 mAh ca si Moto G5s, insa o camera principala duala cu senzori de 13MP + 13MP cu blit in doua tonuri, autofocus si apertura f/2.0. Aceasta camera este capabila sa inregistreze video la 2.160p la 30 de cadre pe secunda.

Ambele telefoane sunt livrate cu versiunea Android 7.1 Nougat, dar vor primi o actualizare de software la Androd Oreo de la Lenovo, in urmatoarele luni.

Pretul telefoanelor Moto G5s

In ceea ce priveste disponibilitatea celor doua telefoane pe piata din Romania, ambele sunt deja disponibile in oferta magazinului de retail eMAG. Preturile recomandate de producator sunt 1.200 lei, respectiv 1.400 lei (tva inclus) in variantele cu 3GB RAM, respectiv 1.500 lei modelul Plus cu 4GB memorie RAM (tva inclus).

Telefoanele vor fi in curand disponibile si la Altex si Flanco si le veti putea achizitiona si la abonament de la Orange Romania la pretul de 99 euro impreuna cu Orange Me 18.