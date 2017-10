Laptopul, un gadget portabil esential utilizatorilor dinamici (P)

Tehnologia este pasiunea mea numarul 1 inca din copilarie. Aceasta pasiune a luat nastere in urma contactului cu jocurile video pe televizor, cu emisiunile ‘Stiinta si imaginatie’ difuzate in ani 90 Duminica de Duminica la Televiziunea Romana si a interactiunii mele cu calculator inca de la o varsta frageda.

Fascinat dintotdeauna de tehnologia moderna si acumuland dea lungul timpului experienta in domeniul IT cat sa pot ajuta oamenii, in 2012 am lansat Gadget Talk Romania, care incet, incet a devenit una dintre cele mai importante publicatii online de tehnologie si locul unde testam saptamanal chiar si in prezent (2017) cele mai noi gadgeturi.

In tot acest timp, calculatorul si mai tarziu laptopul, au jucat un rol important in cariera mea IT, deoarece prin intermediul lor am reusit sa creez website-ul Gadget Talk si canalul de pe YouTube. Pe langa smartphone, in momentul de fata laptopul este unul din gadgeturile esentiale in activitatea mea zilnica, deoarece imi permite sa fiu mereu activ online, dar in acelasi timp eficient. Prin intermediul laptopului pot administra site-urile pe care le detin indiferent de locatia unde ma aflu, pot scrie continut text pe care sa il public rapid pe internet si pot edita ceea ce filmez la evenimentele de tehnologie la care particip sau diferite alte videoclipuri.

Deoarece editarea video necesita un anumit nivel de performanta din partea laptopului si in acelasi timp autonomia de functionare a bateriei trebuie sa aiba o durata cat mai lunga pentru a putea fi eficient si mereu pregatit de lucru atunci cand esti in miscare, recent am fost nevoit sa fac upgrade, mai concret, sa aleg un nou laptop. Si asta pentru ca, la fel ca si gamingul si editarea video necesita multe resurse hardware, iar pentru acest lucru ai nevoie de o generatie cat mai noua de procesor, cat mai multa memorie RAM si o placa video dedicata cat mai performanta.

Si cum in aceasta perioada elevii si studentii se pregatesc de noul an scolar / universitar, iar magazinele de retail vin cu tot felul de oferte promotionale inclusiv la laptopuri, am putut profita de aceasta ocazie pentru a-mi lua un laptop nou. Am ales laptopul Lenovo Yoga 710 cu ecran de 11.6″ echipat cu noua generatie de procesor Intel (fiind brandul nr1 pe acest segment de piata de cativa ani), laptop care sa ma ajute sa scurtez timpul necesar procesarii video a clipurilor pe care le editezi saptamanal, deoarece pe modelul vechi imi lua cam 30-40 de minute ca sa finalizeze o astfel de sarcina si nici nu imi oferea posibilitatea de a face alte lucruri in tot acest timp. Aceasta deoarece odata ce dadeam click pe ‘Start procesare video‘ pe vechiul laptop, nu mai puteam face nimic altceva pe el decat sa fiu spectator, laptopul avand un lag enervant, care nu imi dadea nici macar posibilitatea de a da Alt-Tab pentru a accesa o alta aplicatie cum e browserul web de exemplu.

Astfel, cautand online printre ofertele de toamana ale magazinelor de retail romanesti, am ajuns pe site-ul celor de la Altex, a caror oferta Nicio casa fara laptop (una foarte variata de altfel). Iti da posibilitatea de a alege de la cele mai ieftine (cu un raport calitate-pret bun), pana la laptopuri foarte capabile hardware ca in cazul meu (pentru editare video). Practic, puteti gasi orice tip de laptop doriti, indiferent ca il veti utiliza acasa, la scoala sau la serviciu. In plus, beneficiati de oferte bune de pret fiindca ne aflam in aceasta perioada a anului cand incepe un nou an scolar / universitar in invatamanatul romanesc.