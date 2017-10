Telefonul Mate 10 Pro in primele imagini. Detali tehnice si data lansarii!

Huawei se pregateste de lansarea celui mai asteptat model al sau de pana acum, este vorba despre modelul Mate 10. De fapt, vor fi cel putin trei modele sub aceasta gama Huawei Mate 10, si anume: Mate 10 (modelul standard), Mate 10 Pro si Mate 10 Lite.

Telefonul Mate 10 Pro, dupa cum putea observa pe imaginea data publicitatii de o sursa destul de credibila, va beneficia de un ecran edge-to-edge imens cu aspect 18:9, de un senzor pentru amprente si o camera duala pe spate (doi senzori: unul de 12MP, celalalt de 20MP, probabil cu stabilizare optica a imaginii integrata in ambii senzori cu blit in doua tonuri) si o camera de 8MP frontal.

De asemenea, e de asteptat ca cel putin doua dintre cele trei modele mai sus mentionate, sa vina echipate cu noul chipset produs de Huawei, modelul Kirin 970, cu propriul asistent virtual pe baza de inteligenta artificiala ce este in acest moment promovat pe retelele de socializare de catre producatorul chinez ca fiind o “masinarie inteligenta, nu un smarphone“.

Delivering the ultimate experience, going beyond smart, using the transformative power of #AI. Welcome to intelligent. #HuaweiMate10 pic.twitter.com/u9yD1mhdYy

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 29, 2017