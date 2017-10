E oficial! Incepand de astazi primele telefoane cu Android 8.0 Oreo, Pixel 2 si Pixel 2 XL, sunt oficial disponibile in cateva piete cheie de pe glob.

Google anunta telefoanele Pixel 2 si Pixel 2 XL

In cadrul unui eveniment de presa ce a avut loc astazi in SUA, Google Inc a anuntat noua gama de produse Pixel care include printre altele si doua smartphone-uri.

Pixel 2 XL este modelul mai mare, avand un ecran Plastic-OLED de 6″ in diagonala (e modelul produs de LG, de altfel, se observa ca seamana cu un LG G6 daca il privim din fata) cu rezolutie Quad HD+ (1.440 x 2.880 px) si aspect 18:9 (densitate 538ppi).

Pixel 2 este modelul standard cu ecran AMOLED Full HD de 5″ in diagonala si densitate de 441 pixeli per inch. Ecranul sau nu este un edge-to-edge display ca pe Pixel 2 XL, insa dispune de ceea ce Google numeste un ecran cinematic protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 5 si flancat de doua difuzoare stereo amplasate frontal pentru o experienta multimedia deosebita (luati notite dragi producatori de smartphone-uri).

Ambele telefoane dispun de acelasi chipset Qualcomm Snapdragon 835, 4GB memorie RAM, 64 / 128 GB spatiu intern stocare fisiere (nu au slot micro SD, nici mufa jack 3.5mm), port USB-C, Bluetooth 5.0, Always-on Display si o camera foto de 12.2MP cu apertura f/1.8, autofocus laser si stabilizare optica si electronica a imaginii care functioneaza impreuna simultan prin intermediul unui software ce are la baza inteligenta artificiala, astfel ca videoclipurile sunt inregistrate la rezolutie maxima 4K @30 fps cu o stabilizare apropiata de cea filmata cu ajutorul unui gimbal. Google anunta ca aceasta camera principala a scos un scor de 98 de puncte pe DxOMark. Camera frontala dispune de un senzor de 8MP cu apertura f/2.4 si focus fix.

Diferentele dintre cele doua telefoane ar fi dimensiunea, greutatea (143g Pixel 2, 175g Pixel 2 XL), capaciatea bateriei (2.700 mAh, 3.520 mAh pe 2 XL), insa ambele beneficiaza de incarcare rapida. Google se lauda chiar cu pana la 7 ore de autonomie a bateriei in doar 15 minute de incarcare rapida.

Pretul afisat de Google pe magazinul sau din Germania este de 800 Euro, respectiv 940 Euro pentru varianta Pixel 2 XL. Si aici discutam de modelele cu 64GB, cele cu 128GB vor fi chiar mai scumpe.