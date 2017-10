Google lanseaza Pixelbook, un laptop premium cu Chrome OS, Play store si Stylus

Tot in cadrul aceluiasi eveniment cu presa organizat de Google Inc pe 4 octombrie, in Statele Unite, marele gigant tech a lansat un nou chromebook denumit Pixelbook. Noul laptop cu Chrome OS este foarte subtire, cantareste numai 1 kilogram, beneficiaza de un design premium superb si optional poate fi accesorizat cu un stylus de mare precizie.

Realizat din aluminiu, Pixelbook dispune de o carcasa de tip unibody cu balama 360 de grade (4-in-1) si un display tactil LCD de 12.2″ cu rezolutie 2.400 x 1.600 pixeli. Chromebook-ul ofera acces la toate aplicatiile si jocurile din Google Play store, dispune de o tastatura iluminata LED.

Pixelbook este disponibil in mai multe variante hardware: cel mai ieftin model este cel cu procesor Intel Core din a saptea generatie (Core i5) cu 8GB memorie RAM si 128GB SSD ce costa 800 de dolari. Mai e o varianta cu acelasi procesor si memorie RAM dar cu 256GB SSD, a carui pret ajunge la 1200 de dolari. Si o varianta cu Core i7, 16GB memorie RAM si 512GB SSD, al carui pret ajunge pana la 1.750 de dolari. Optional puteti achizitiona si acel stylus care poate raspunde la comenzi tactile la un unghi de 60 de grade, avand nu mai putin de 2.000 de puncte de presiune. Stylusul costa 100 de dolari.

Google accepta deja precomenzi in cateva tari (SUA, UK) cu livrarile asteptate sa inceapa din 19 octombrie.