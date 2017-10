Pixel Buds, castile wireless care traduc instant conversatiile prin machine learning

Google Inc a lansat in cadrul evenimentului cu presa ce a avut loc aseara (ora Romaniei) in SUA, o noua linie de gadgeturi printre care se numara noile telefoane Google Pixel 2 si castile wireless Pixel Buds, care pot traduce in timp real prin intermediul Google Translate conversatii in 40 de limbi (inclusiv in limbra romana).

Google Pixel Buds au la baza machine learning si pot traduce in timp real conversatii atunci cand va aflati intr-o tara straina, ceva ce mai multe proiecte de tip start-up au incercat in trecut sa faca insa nu au reusit pana in prezent sa puna in aplicare sub forma unei perechi de casti la o dimensiune atat de redusa. Cei drept castile nu sunt tocmai wireless, aceasta deoarece sunt legate intre ele de un fir care ne ajuta sa le tinem in permanenta in jurul gatului ca pe un lantisor si necesita anumite cerinte pentru a functiona la parametri promovati de Google:

“Google Assistant on Google Pixel Buds is only available on Android and requires an Assistant-enabled Android device and data connection”

Castile Pixel Buds dispun de control tactil (prin atingere pentru play, pauza, etc) si sunt disponibile in trei variante de culori: alb, albastru deschis si negre, costa 160 de dolari perechea (180 Euro in Germania) si includ o cutie cu rol de incarcator pentru bateria de 120 mAh a castilor. Autonomia bateriei este de pana la 5 ore de ascultat doar la o singura incarcare, insa beneficiaza de incarcare rapida astfel ca le puteti pune la incarcat pe parcursul zilei cand nu le utilizati.

Castile pot fi precomandate inca de saptamana aceasta, iar livrarile catre clienti incep din luna noiembrie.