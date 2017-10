Google Clips, camera inteligenta ce integreaza tehnologie dezvoltata la Timisoara

In saptamna in care Simona Halep a devenit numarul 1 mondial in tenisul feminin, alti conationali de-ai nostri sunt si ei in prim-planul reflectoarelor dar in cu totul alt domeniu, si anume cel IT.

Movidius (companie cu radacini la Timisoara, achizitionata in 2016 de catre cei de la Intel) si tehnologia sa Myriad, mai exact unitatea lor de procesare vizuala care le ofera gadgeturilor “ochi” pentru a recunoaste si intelege mediul inconjurator (ghidare vizuala), a fost recent adoptata de gigantul Google Inc pe unul din cele mai noi produsele ale sale: Google Clips.

Google Clips este o camera de actiune inteligenta si de mici dimensiuni echipata cu acest VPU (visual processor unit) Myriad 2, pe care l-am mai intalnit pe dronele DJI, in proiectului Googe Tango, si dispune de software bazat pe inteligenta artificiala, autofocus, Bluetooth LE, port USB-C pentru transfer fisiere / incarcare rapida, apertura f/2.4 cu unghi de 130 de grade al lentilei si pana la 3 ore de captura continut foto/video.

Practic, camera Google Clips invata in timp si poate recunoaste prin intermediul acestui VPU (a nu se confunda cu termenul GPU de la smartphone-uri) si al inteligentei artificiale, care sunt persoanele cele mai apropiate utilizatorului pentru ca acesta sa nu lipseasca din cadru in cele mai importante momente din viata familiei sale. Camera este capabila sa detecteze cele mai importante momente ale zilei si sa decida de una singura cand e cel mai bun moment sa inceapa sa filmeze / fotografieze, astfel ca toti membrii familiei sa fie prezenti in cele mai memorabile momente ale lor.

Plusul adus de Myriad, e acela ca gadgeturile care integreaza chipul nu mai necesita conexiune in cloud, ci pot procesa direct offline tot ceea ce lentila camerei “vede”, sunt idependente de o conexiune la internet si un server de cloud.

Google comercializeaza camera Clips (compatibila cu terminalele cu Android 7.0 sau o versiune mai noua) la pretul de 250$, in Statele Unite. La noi, probabil, va junge la un pret undeva in jurul a 280 de euro.