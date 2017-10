Blackberry Motion anuntat oficial cu Nougat si ecran FullHD

Dupa anuntul soc facut in luna septembrie a anului trecut cand compania Blackberry anunta ca nu va mai produce telefoane mobile si confirmarea ca licenta de productie de telefoane marca Blackberry i-a fost acordata companiei TCL, anul acesta, au aparut pe piata noi telefoane marca Blackberry cu sistemul de operare Android, dar produse de compania asiatica licentiata de canadieni.

Astfel, dupa lansarea lui Blackberry KEYone, iata ca, toamna aceasta TCL lanseaza un nou smartphone sub brandul Blackberry, numai ca de aceasta data nu mai este vorba despre un telefon cu tastatura fizica QWERTY, ci de un model cu tastatura virtuala, denumit Blackberry Motion (in partea dreapta in fotografia de mai jos).

Blackberry Motion ruleaza Android 7.1 Nougat si dispune de un ecran tactil LCD de 5.5″ in diagonala, este echipat cu procesorul mid-range Snapdragon 625, cu 4GB memorie RAM, 32GB spatiu intern, camere foto de 12MP (spate) si 8MP (fata), rezistenta IP67 la apa si o baterie de 4.000 mAh care ar trebui sa ofere doua zile de utilizare spre trei.

Pretul recomandat de producator al noului Blackberry Motion, este de minim 390 Euro, dar probabil ca va sari de 400 de euro in Romania.