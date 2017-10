Garmin anunta disponibilitatea Vivoactive 3, VivoMove HR si Vivosport, in Romania

Brandul Garmin a anuntat astazi ca incepand cu jumatatea lunii octombrie (2017) smartwatch-ul Vivoactive 3 cu GPS pregatit pentru platile contactless cu Garmin Pay, smartwatch-ul hibrid Vivomove HR cu un design business si cel mai nou activity tracker cu GPS si masurare a batailor inimii la incheietura mainii, Vivosport, vor fi disponibile in Romania, prin partenerii autorizati ai producatorului american pe piata locala.

Noul Vivoactive 3, lansat in cadrul IFA Berlin, este smartwatch-ul cu GPS care introduce facilitatea Garmin Pay, o solutie de plata contactless, ce permite utilizarea ceasului pentru plati securizate. In plus, ceasul este echipat cu sistem de monitorizare a pulsului la incheietura si aplicatii pentru peste 15 sporturi indoor si outdoor, fiind astfel partenerul ideal pentru un stil de viata activ. Cu ajutorul aplicatiilor si widget-urilor din store-ul Garmin Connect, fiecare utilizator isi poate personaliza ceasul in functie de preferinte. Ceasul pluseaza si la capitolul stil, datorita detaliilor din otel inoxidabil si display-ului high-resolution Garmin Chroma, ce poate fi citit in orice conditii de iluminare. Vivoactive 3 introduce si Side Swipe, ce permite scrolling rapid si o navigare facila a meniului. La fel ca orice alt device Garmin, Vivoactive 3 este rezistent la apa si are o durata de viata a bateriei de pana la 7 zile in modul smartwatch si 13 ore in modul GPS.

Vivoactive 3 se conecteaza cu telefonul mobil pentru notificari in timp real. Cu ajutorul ceasului, utilizatorii pot primi si chiar raspunde la mesaje si au posibilitatea de a fi la curent cu notificarile din social media, email-uri sau apeluri telefonice. vívoactive 3 poate fi folosit și pentru a controla muzica de pe smartphone sau cu scopul de a trimite alerte către un telefon pierdut. Ceasul se sincronizeaza automat cu Garmin Connect si este un asistent desavarsit pentru orice workout, fiind capabil sa inregistreze repetarile si intensitatea miscarilor si chiar sa propuna un program de antrenament personalizat.

Ceasul este disponibil in trei variante: silicon negru/otel inoxidabil, silicon alb/otel inoxidabil sau silicon negru/ardezie, bratarile fiind interschimbabile.

Vivomove HR – cel mai stylish smartwatch hybrid

Vivomove HR este primul smartwatch hibrid cu ecran tactil de la Garmin, un ceas care imbina performante tehnice de top pentru conectivitate, fitness si wellness, cu un design elegant, atemporal. Ceasul masoara pulsul la incheietura si arata notificari, iar afisajul de mare precizie faciliteaza navigarea intre diferitele functii. Datorita design-ului sofisticat, dar versatil, Vivomove HR este ideal atat pentru tinutele de zi cu zi, dar si pentru orele de sport, fiind disponibil in doua variante – Vivomove HR Sport si Vivomove HR Premium, cu o curea de piele si corp de otel. Gratie optiunilor de curea din silicon sau piele, precum si diferitelor culori ale cadranului (negru, rose gold, argintiu, auriu), Vivomove HR se adapteaza stilului personal. Ceasul este water resistent si are o durata de viata a bateriei de pana la 5 zile in modul smart si de pana la doua saptamani in modul ceas.

In timpul zilei, Vivomove HR ramane conectat cu telefonul mobil si trimite notificari privind email-urile, mesajele, apelurile, alertele aplicatiilor sau din social media. Utilizatorii pot, de asemenea, sa controleze player-ul de muzica de pe telefon. Tool-urile de fitness ale Vivomove HR includ monitorizarea VO2 max, a varstei de fitness sau a nivelului de stres. Toti acesti parametri sunt inregistrati in contul personal de Garmin Connect.

Vivosport – noul smart tracker Garmin

Vivosport este o bratara compacta, ultra-slim, ce masoara ritmul cardiac la incheietura si foloseste GPS pentru tracking-ul fiecarei sesiuni de mers, alergare sau biking. Touchscreen-ul permanent aprins de tip Garmin Chroma, precum si aplicatiile built-in pentru o varietate de sporturi, transforma Vivosport intr-un device ideal pentru orice tip de activitate, fie ea indoor sau outdoor. Notificarile tin utilizatorul permanent conectat, iar tool-urile de fitness si wellness ofera informatii utile, precum varsta de fitness sau nivelul de stres. Bratara are o durata de viata a bateriei de pana la 7 zile în modul smartwatch si 8 ore în modul GPS.

Fiecare dintre cele noi trei dispozitive include LiveTrack, o functie ce permite localizarea in timp real, pentru cei apropiati. Prietenii sau familia primesc invitatii prin email, Facebook sau Twitter, cu un link catre o pagina web ce le permite sa vada pozitia exacta pe harta.

Toate cele trei noi produse vor fi disponibile la partenerii autorizati Garmin incepand cu jumatatea lunii octombrie, la preturile recomandate de: 1.500 lei pentru Vivoactive 3; 900 lei pentru Vivomove HR si 900 lei pentru Vivosport.