Microsoft renunta la dezvoltarea platformei Windows Phone si la productia de telefoane

Stim de ceva vreme ca Microsoft nu se mai concentreaza pe dezvoltarea platformei sale mobile si pe productia de telefoane, insa acest lucru nu a fost comunicat in mod oficial si explicit de catre companie pana in prezent.

Iata ca unul din executivii companiei, Joe Belfiore (Corporate Vice President in the Operating Systems Group), a comfirmat saptamana aceasta pe Twitter ca Microsoft renunta definitiv la Windows Phone fie ca vorbim de WP 8.1 sau de Windows 10 Mobile pentru telefoane si ca nici productia de telefoane mobile nu mai reprezinta un interes major pentru ei, datorita faptului ca aceasta ramura nu este una profitabila pentru Microsoft, iar dezvoltatorii de software nu gasesc atractiva platforma lor mobile, preferand sa dezvolte aplicatii si jocuri pentru iOS si/sau Android.

Of course we’ll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren’t the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu

